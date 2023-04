IIS G. Pentasuglia: attestati a studenti per seminari “Democrazia e futuro”

I rappresentanti del Circolo La Scaletta hanno consegnato, nella mattinata di sabato, gli attestati di partecipazione ai seminari “Democrazia e futuro” agli studenti del Liceo Scientifico-Scienze applicate dell’Istituto di Istruzione Secondaria “Giambattista Pentasuglia” di Matera. La consegna è avvenuta “nel corso dell’assemblea d’istituto alla presenza di circa 1300 studenti, del dirigente scolastico, Antonio Epifania, e delle docenti Camilla de Ruggieri e Marilena Lopergolo che hanno sposato le finalità dei seminari organizzati da La Scaletta con la direzione scientifica di Luciano Fasano, docente di Scienza della Politica all’Università di Milano. Ottanta, complessivamente, i ragazzi che hanno preso parte attivamente ai seminari del corso. A tredici di loro è stata data l’opportunità di iscriversi gratuitamente al Circolo La Scaletta per un anno, di frequentarne le riunioni e di partecipare alle iniziative organizzate.”

“E’ stata una bellissima conclusione delle attività del corso – ha sottolineato il Presidente de La Scaletta, Paolo Emilio Stasi -. Riprenderemo il percorso di educazione alla politica con una formula nuova che stiamo mettendo a punto per dare continuità al lavoro svolto in questi ultimi due anni e che ci ha dato molte soddisfazioni in termini di gradimento e di partecipazione. L’obiettivo è quello di contribuire a formare le classi dirigenti del futuro e di tornare a discutere parlare del significato e dei contenuti della politica con docenti e politologi più importanti del Paese”. “La spinta alle riforme e lo spirito democratico – ha aggiunto Brunella Carriero, coordinatrice di Democrazia e Futuro – può prendere energia solo da piazze come queste, colme di ragazzi che hanno voglia di impegnarsi per costruire il loro futuro. Quella di sabato è stata una endovena di speranza per noi che abbiamo lavorato ad un progetto in cui crediamo fortemente”. Il secondo ciclo di seminari ha visto il coinvolgimento di Gianfranco Viesti (docente di Politica Economica UniBa), Ernesto Galli della Loggia (professore di Storia Contemporanea Università Vita-Salute San Raffaele Milano), Valeria Termini (docente Economia Università RomaTre), Sergio Fabbrini (Preside School of Government – Università Luiss) e Mario Rodriguez (docente di Comunicazione Politica UniPd e UniMi).