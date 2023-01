IIS Carlo Levi, Iniziativa “Da ITC a ITE. 50 anni di storia della Ragioneria di Grassano a servizio del territorio”

“Abbiamo voluto promuovere l’iniziativa “Da ITC a ITE. 50 anni di storia della Ragioneria di Grassano a servizio del territorio”, organizzato dal nostro Istituto scolastico, in collaborazione con il Comune di Grassano aprendo l’incontro, che si terrà il 25 gennaio 2023 presso l’Aula Magna dell’ITE, a tutte le famiglie del territorio di Grassano della scuola di I grado come del nostro II grado.” Lo dichiara il Dirigente Scolastico dell’IIS Carlo Levi di Tricarico, Caterina Policaro che aggiunge: “Seppure in poco tempo, essendo arrivata come dirigente reggente del Carlo Levi solo il primo settembre scorso, in occasione dei 50 anni dell’Istituzione scolastica che, causa covid, non è stato possibile celebrare nel 2022, come IIS Carlo Levi e con il coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale e Provinciale, vogliamo innanzitutto provare a riepilogare i momenti salienti del percorso che ha portato la cosiddetta Ragioneria da Istituto Tecnico Commerciale – vecchia dicitura, all’attuale Istituto Tecnico Economico. Riflettendo sul passato come sul presente, pensando anche al futuro della sede associata, da anni, all’IIS Carlo Levi di Tricarico, insieme alle sedi di Garaguso e Irsina. L’occasione sarà utile per presentare alle famiglie la nuova possibilità di effettuare l’iscrizione per il primo anno della scuola secondaria superiore 2023-2024 scegliendo – per la prima volta – tra i due indirizzi: Settore Economico “Amministrazione Finanza e Marketing” attualmente presente e Settore Tecnologico “Informatica e Telecomunicazioni”. L’indirizzo, infatti, nei giorni scorsi è stato autorizzato da Regione Basilicata e Ufficio Scolastico Regionale, dopo l’approvazione del Piano di Dimensionamento Scolastico 2023/2024, per come deliberato e richiesto dagli organi collegiali dall’IIS Carlo Levi e deliberato da Piano Provinciale. Sono previsti i saluti di Filippo Luberto – Sindaco di Grassano e di Angela Daraio – Assessore alla Pubblica Istruzione. Introduzione e conduzione dei lavori affidata alla sottoscritta, Caterina Policaro – Dirigente Scolastico IIS Carlo Levi a cui seguiranno i qualificati interventi della Prof.ssa Grazia Vignola e del Prof. Pietro Benevento, della Prof.ssa Maria Teresa Caserta che ripercorreranno le tappe storiche salienti, avendo prestato a lungo servizio nell’istituto stesso. La collega Elena Labbate, Dirigente Scolastico dell’I.C. Ilvento Grassano interverrà sul tema del raccordo tra i due ordini di scuola cittadini. Seguiranno alcune testimonianze di ex alunni ed alunne che oggi ricoprono importanti ruoli nella società civile. Infine le testimonianze dei già Presidenti della Provincia di Matera Francesco Lisanti e Angelo Tataranno. Le conclusioni sono affidate al Piero Marrese – Presidente della Provincia di Matera. Nel ringraziare per la disponibilità manifestata ad organizzare questa prima iniziativa e ai qualificati relatori, nel mese di gennaio 2023, anche al fine di accendere i riflettori sulle varie attività della scuola avviate in questo anno scolastico, quali un progetto di continuità con l’Istituto Comprensivo e l’orientamento con Openday ma anche visite in sede degli alunni delle classi III da Grassano, Tricarico, Garaguso e Calciano, si confida nella gradita presenza e collaborazione della comunità scolastica ed educativa dell’IIS Carlo Levi – ITE Grassano (docenti, famiglie, alunni ed alunne, personale Ata).” “Nei prossimi mesi – conclude il Dirigente Scolastico Caterina Policaro – intendiamo sempre insieme all’amministrazione comunale e ai protagonisti di questo mezzo secolo di presenza della scuola secondaria in città, dar seguito alle celebrazioni del 50esimo con un momento convegnistico più articolato che, visti i tempi ristretti, non potevamo mettere in campo in questa prima iniziativa.”

In merito si registra anche una nota diffusa da Leonarda BONOMO Consigliera Comunale di minoranza per la Cultura e Istruzione – Gruppo Consiliare “Noi per Grassano” che lamenta il mancato coinvolgimento della minoranza nell’iniziativa:

“La storia di Grassano degli ultimi cinquant’anni è imprescindibilmente legata alla storia dell’unica scuola superiore presente sul territorio comunale: tutti la conosciamo come la “Ragioneria”, inizialmente denominata con l’acronimo I.T.C. (Istituto Tecnico Commerciale) ed oggi I.T.E. (Istituto Tecnico Economico)

La denominazione non cambia la sostanza: da cinquant’anni questa scuola ha elargito professionalità e competenze, ha formato menti capaci di contribuire alla crescita del nostro comune e non solo, tutto questo dal lontano anno scolastico 1972/73.

All’indomani delle elezioni comunali, con il gruppo consiliare “Noi per Grassano” ed in prima persona, ho subito posto l’attenzione sulla scuola superiore a Grassano, in considerazione del fatto che la prima classe dell’I.T.E. non si è formata per le esigue iscrizioni.

Un fatto davvero grave, data l’importanza che la scuola riveste in ogni comunità, considerando che la simbiosi tra scuola e comunità crea un binomio unico in termini di opportunità e progettualità. Purtroppo tutto questo non è servito per attrarre iscrizioni.

Il gruppo consiliare “Noi per Grassano” si è attivato affinché tutto ciò non passasse inosservato. Si è fortemente voluto un incontro in cui fossero presenti tutte le parti interessate: scuola, amministrazione, consiglieri di maggioranza e minoranza, genitori. L’incontro si è tenuto nell’Aula Magna dell’Istituto “Carlo Levi” di Grassano il giorno 11 luglio 2022. Dallo stesso è emerso un vivace confronto sulle motivazioni che hanno portato alla mancata formazione della prima classe.

E’ stata sottolineata l’importanza di costruire alleanze con le famiglie e con il territorio, che non si limitino a rapporti fugaci, negli eventuali momenti più critici o dettati dall’emergenza, ma che facciano parte di un progetto chiaro, trasparente e condiviso.

Si è puntato sulla necessità di ampliare l’offerta formativa con nuovi indirizzi che diano una opportunità di scelta a famiglie e studenti.

E’ stata evidenziata una carenza di attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale (negli anni dal 2017 al 2022) nei confronti della scuola per quanto riguarda le strutture scolastiche, così come nelle iniziative di docenti e studenti.

Nel concreto la proposta più accreditata, condivisa dal Preside protempore presente all’incontro, è stata quella del Consigliere Raffaello Mangione con la promozione di un tavolo di concertazione (preside, docenti, amministrazione, genitori e rappresentanti di istituto) in cui si lavorasse, già da settembre, per scongiurare il pericolo di chiusura della nostra preziosa scuola.

Ad oggi nulla è stato condiviso con i consiglieri di minoranza, rappresentanti di una parte dei cittadini: il tavolo di concertazione non è mai stato promosso, le nostre proposte in merito alla cultura vengono fermamente disattese.

Il ruolo dell’opposizione si sostanzia in un servizio critico e propositivo e in costante impegno e dedizione tendente a migliorare, tramite sollecitazioni, l’attività amministrativa.

Questo, ad oggi, non ci è consentito.

Ed oggi veniamo a conoscenza di un incontro pubblico “Da I.T.C. a I.T.E. – 50 anni di storia della Ragioneria – “A servizio del territorio” organizzato dall’Amministrazione Comunale per il 25 Gennaio p.v., senza alcun coinvolgimento del gruppo consiliare di minoranza.

La “Ragioneria” bene comune di tutti i cittadini, MA OGGETTO DI RIFLESSIONE PER POCHI ELETTI.“