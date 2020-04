Per i 41 dipendenti del Comune di Matera assunti lo scorso anno con contratto a tempo determinato per le incombenze di Matera 2019, il rapporto di lavoro è terminato ieri 31 marzo, senza l’agognato rinnovo. E non è, purtroppo, un pesce d’aprile….

Al loro grido d’allarme lanciato ieri con una nota (che pubblichiamo più avanti) e alla sollecitazione della Cgil – Funzione Pubblica (anche questa nota la leggete più avanti) all’Amministrazione cittadina, al momento è giunta solo una flebile speranza……

Nella serata di ieri, infatti, la Giunta comunale non ha operato l’agognata proroga ma una delibera con cui si Sindaco e assessori chiedono al Consiglio Comunale di essere autorizzati (con apposita variazione di bilancio) ad operare un nuovo prolungamento del rapporto di lavoro.

Si tratterebbe, infatti, di una nuova proproga in quanto il contratto originario era scaduto a fine 2019 ed era esteso dall’amministrazione cittadina, con fondi propri, sino al mese di marzo per l’appunto, nel mentre era in corso un dialogo con il governo nazionale al fine di ottenere un risultato più duraturo per le sorti di questi lavoratori che è stato soverchiato dall’uragano coronavirus.

Gli stessi sono stati impegnati in quattro settori decisivi per la Città che, passata la innaturale sospensione attuale, comunque dovranno ripartire ad emergenza conclusa.

Essi lavoravano dell’Ufficio Turismo, Cinema, C.E.D ( ufficio computer e informatica) che rimarrebbero completamente sguarniti e il settore urbanistico che così indebolito lascerebbe appeso il lavoro che gravita intorno alla discussione e approvazione del nuovo regolamento urbanistico.

Aspettiamo fiduciosi il positivo rapido esito della vicenda anche perchè c’è una domanda che nasce spontanea:

—se è vero che -come ricordano i sindacati nella loro lettera: “lo stesso Governo italiano col decreto “mille proroghe” ha aderito alla richiesta del Comune di consentite la proroga dei contratti in essere, consentendone l’estenzione anche fino alla data del 31.12.2020, proprio per il completamento degli atti di Matera 2019 e per la relativa rendicontazione”;

–se è vero come è vero che le variazioni di bilancio possono essere assunte in via d’urgenza da parte della Giunta Comunale e successivamente sottoporle alla ratifica consiliare;

perchè la Giunta comunale non ha operato direttamente senza fare questa strana richiesta a mezzo deliberazione al consiglio comunale?

La spiegazione potrebbe risiedere nella situazione ballerina di maggioranza/non maggioranza in cui si trova a vivacchiare l’amministrazione in questi ultimi mesi pre elettorali….. con proroga Covid19 imprevista. Sebbene, di fronte a queste cose si immagina vi dovrebbe essere un atteggiamento responsabile da parte di tutti, indistintamente….

Nel frattempo, come dicevamo, nella tarda serata di ieri è stato diffuso il seguente comunicato dal palazzo di città.

“La Giunta comunale di Matera, terminata da pochi minuti, ha approvato una delibera di indirizzo con cui chiede al Consiglio comunale di autorizzare una variazione di bilancio per consentire la prosecuzione del contratto di lavoro dei dipendenti a tempo determinato, assunti grazie ai provvedimenti governativi per Matera capitale europea della cultura 2019.”

“Il contratto dei dipendenti comunali – ha ssicurato il Sindaco de Ruggieri – non sarà prorogato alla sua naturale scadenza ma non si tratta di un addio, piuttosto di un arrivederci. La volontà politica della Giunta è di rinnovare il rapporto di lavoro dopo che il Consiglio avrà autorizzato la variazione di bilancio necessaria per impegnare le risorse indispensabili allo scopo. Confido nella volontà dell’intero consiglio comunale di considerare questa opportunità che è finalizzata a consentire al Comune di concludere i progetti avviati nel corso di questi anni”.

Sempre nella giornata di ieri, come scrivevamo, era circolata questa nota per rappresentare il disagio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati:

“I 41 dipendenti a tempo determinato del Comune di Matera hanno inviato una lettera aperta al Sindaco De Ruggeri, agli Assessori e ai consiglieri del Comune di Matera per chiedere di prorogare i contratti in scadenza alle stesse condizioni degli altri dipendenti a tempo determinato. Di seguito la nota integrale.

I 41 dipendenti assunti a tempo determinato con Legge n° 208/2015, comma 346, chiedono al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali di non voltarsi dall’altra parte e di prorogare i contratti in scadenza alle stesse condizioni degli altri dipendenti a tempo determinato, comma 347.

Si lasciano a casa 41 persone per cui non è pensabile in queste condizioni un agile reinserimento lavorativo.

Tutti i dipendenti con il contratto in scadenza al 31 Marzo 2020, oggi stanno lavorando per garantire continuità all’azione dell’amministrazione in piena emergenza.

Da domani tutte le attività in corso verranno fermate e lasciate sulle scrivanie, senza poter essere completate a danno dei professionisti, dei cittadini e della collettività e in assenza di una programmazione a riguardo.

Mandarci a casa rappresenta il gesto più lontano dalle parole che i più alti rappresentanti istituzionali in Europa e in Italia stanno invocando:

nessuno deve restare indietro.

Confidiamo che questo appello possa generare un un’azione concreta nei nostri confronti, giusta, equa, solidale e utile.”

I dipendenti a tempo determinato

….e sempre nella giornata di ieri le segreterie provinciali di Fp Cigl, Cisl Fp e Uilp Uil avevano inviato la nota che segue al sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri per sollecitare la proroga di questi contratti :

Egregio Signor Sindaco,

siamo a chiedere a Lei, in rappresentanza dell’intera amministrazione comunale, di valutare positivamente l’adozione di una delibera di proroga anche per un breve termine, al personale assunto per Matera 2019 con i fondi ex comma 346, il cui rapporto di lavoro scadrebbe oggi 31.03.2020.

Si tratta, come a Voi ben noto, di 41 unità lavorative che in questi due anni hanno svolto una serie di compiti estremamente utili per il perseguimento degli obiettivi connaturati al grande progetto di Capitale Europea della Cultura.

Alcuni di questi progetti, e della notevole mole di pratiche amministrative ad esse connesse, sono ancora in fase di realizzazione e di rendicontazione al MIBAC, attività tutte in via di espletamento, che così verranno irrimediabilmente bloccate e, temiamo, possano essere di difficile ricostruzione da parte di altri dipendenti, tra l’altro da individuare e formare.

Tutto ciò potrebbe anche rappresentare fonte di responsabilità che sarebbe preferibile evitare.

D’altronde lo stesso Governo italiano col decreto “mille proroghe” ha aderito alla richiesta del Comune di consentite la proroga dei contratti in essere, consentendone l’estenzione anche fino alla data del 31.12.2020, proprio per il completamento degli atti di Matera 2019 e per la relativa rendicontazione.

Un appello alla proroga, sulla scorta di quanto detto, riteniamo non possa cadere nel vuoto.

Ovviamente è del tutto pleonastico sottolineare che in un periodo di massima emergenzialità da COVID-19, sottrarre forza lavoro al comune e sostentamento alle famiglie è cosa che non possa essere condivisa neanche dalla p.a.

Restiamo fiduciosi.