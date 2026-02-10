Ieri, in un vertice al Ministero della Cultura, esaminati aspetti istruttori, amministrativi e finanziari per Matera 2026

“Nel pomeriggio di ieri si è tenuta una nuova riunione organizzativa tra le diverse Direzioni Generali del Ministero della Cultura, la Regione Basilicata, la Fondazione Matera Basilicata 2019 e il Comune di Matera, rappresentato dal sindaco Antonio Nicoletti e dall’assessora alla cultura Simona Orsi. La riunione, convocata dai vertici del Ministero, ha approfondito gli aspetti istruttori, amministrativi e finanziari legati alle risorse per Matera 2026 stanziate dalla Legge di bilancio.” Lo si rende noto con un comunicato del Comune di Matera in cui si da conto che “L’incontro si è svolto in un clima positivo e costruttivo, e ha confermato la piena condivisione degli obiettivi e delle linee del progetto. Un passaggio fondamentale che segna, di fatto, l’avvio concreto della prossima stagione di Matera, pronta a essere protagonista di un percorso culturale di respiro internazionale. Il programma prenderà ufficialmente il via il prossimo 20 marzo 2026, con la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle istituzioni.” Nella nota si sottolinea anche che “Proprio in considerazione dell’importanza dei temi affrontati, della rilevanza dell’incontro e dei tempi ristretti con cui la riunione è stata prima convocata, poi spostata in un orario purtroppo in perfetta sovrapposizione con il Consiglio Comunale, il Sindaco Nicoletti ha ritenuto utile chiedere alle forze politiche un rinvio del Consiglio stesso, previsto per ieri pomeriggio, alla seconda convocazione. Una decisione assunta anche nel rispetto di tutte le forze politiche, comprese quelle di minoranza, chiamate a comprendere come la riunione con il Ministero, concomitante con il Consiglio, necessitasse della diretta partecipazione del Sindaco.” Ed infine “L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a garantire la massima trasparenza e collaborazione, nella consapevolezza che il percorso verso Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 rappresenti una sfida e un’opportunità che riguarda l’intera comunità cittadina.”

