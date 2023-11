Idris by night? Arriva Natale, si provveda

A meno che non abbiate tarato la macchina fotografica all’infrarosso o siete in possesso di una gamma ad alta definizione, di smartphone della famiglia dei Nightography, non riuscirete a immortalare la chiesa rupestre della ‘’Madonna dell’Idris’’ nel Sasso Caveoso. E del resto senza una illuminazione adeguata, lo sperone del Monterrone, da fotografare da Piazzetta Pascoli resterà un click inespresso. A chiedere che si provveda di conseguenza è Antonio Serravezza, che ha raccolto il disappunto di turisti, abituati a visitare i rioni Sassi di notte e a immortalarne i monumenti. Qualcosa dovrebbe cambiare con Natale e con il Presepe Vivente. Ma attendiamo che la Cometa e i Magi accendano i fari…

SASSI IN NOTTURNA CON GLI SCATTI DI SERRAVEZZA

Dobbiamo e lo stiamo già facendo. In tutta la città piano, piano si stanno convertendo tutte le illuminazioni pubbliche con lampade a led, questo è un impegno che è stato voluto da questa amministrazione. Tutto va bene ma alcuni monumenti importanti come la Madonna dell’Idris deve avere la priorità perché i turisti si lamentano perché la notte non possono fotografare il Monterrone dall’affaccio di piazza Pascoli. Per quanto riguarda i monumenti e gli edifici storici devo precisare che molte leggi regionali in vigore da anni richiedono la riduzione entro la mezzanotte ed alcune anche lo spegnimento totale di tutte le luci che non siano totalmente schermate, come quelle che illuminano dal basso o lateralmente. È il caso anche della Madonna dell’Idris?

Si sa che è un evento i Sassi dove i turisti aspettano per vedere tutto illuminato il Presepe a cielo aperto che lo rende in questo modo una cosa preziosa e non scontata. Attendiamo un intervento immediato prima delle festività natalizi