Idee e progetti. Un lettore solare in piazza Marconi? Perchè no.

Una proposta dai costi contenuti per segnare l’incedere del tempo, utilizzando la progressione del sole e le inclinazioni dell’ombra. E’ la proposta di lettore solare (a multi funzione) che due appassionati ed esperti del settore, come Angelo Stagno e Giuseppe Zuccalà, ipotizzano e propongono a Matera per piazza Marconi al rione Piccianello. Un luogo da riqualificare senz’altro, rimasto fuori dagli interventi del ”Bando periferie” – non dimentichiamolo- per un terzo del quartiere da via Marconi versante mercato ortofrutticolo al Recinto omonimo (area carro trionfale) perimetro ex pastificio Padula e dintorni. Il Piano triennale delle opere pubbliche. Chissà. Visto che in ”maniera esplicita” non risultano, per esempio, interventi per risolvere il quarantennale problema dell’allagamento di via Cererie. Piazza Marconi ha una sua peculiarità ed è stato al centro, lo ricordiamo con interesse, di proposte di recupero e valorizzazione con quel percorso che da piazza del Carro Trionfale” portava in centro, ideato da docenti e allievi della facoltà di architettura dell’Università di Basilicata.Non se ne fece nulla. Peccato. Ora la proposta di una funzione da attivare per ”segnare il tempo”. Giriamo la proposta all’Amministrazione comunale perchè ne tenga conto a tempo debito.



IL CONTRIBUTO DI STAGNO E ZUCCALA’

”Per una congrua considerazione realizzativa in cooperazione con il collega ed amico astrofilo barese Giuseppe Zuccalà- dice l’architetto Angelo Stagno- avevamo preso in considerazione già qualche anno fa la possibilitá di proporre un opportuno riassetto dell’area di “Verde attrezzato” di Piazza Marconi a Matera con l’ inserimento di un lettore solare a multi-funzione.

Lo strumento, già calcolato per Matera dal noto matematico barese utilizzerebbe la Stele già presente in sito, reinterpretandola quale indicatore con la sua proiezione d’ ombra sul pavimento della Piazzetta, opportunamente ridisegnato con i riferimenti necessari alla

lettura specifica di ora, giorno, mese e posizione del cosmo del Pianeta, che a prescindere dagli immobilismi di altra natura, viaggia irrefrenabilmente alla velocità di 30 Km al secondo (circa 108 000 Km/h) per percorrere l’orbita di 900 000 000 Km intorno alla Stella da cui irrimediabilmente e necessariamente traiamo (e trarremo) la maggior parte di energia che consumiamo/eremo permettendoci di sopravvivere ed illuminando al meglio il nostro futuro.