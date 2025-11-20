Ideama e Diótima, al Forum della Bellezza di Torino con il progetto di restyling di 100% Naples Projects & Crowdfunding

Le agenzie di comunicazione materane, Ideama e Diótima, entrambe associate UNA (l’associazione nazionale delle imprese della comunicazione) rendono noto di aver “presentato al Forum della Bellezza di Torino il progetto di restyling della brand identity di 100% Naples Projects & Crowdfunding, realtà impegnata nella rigenerazione urbana e nella valorizzazione del verde cittadino. Il Forum della Bellezza, giunto alla sua quarta edizione, è l’evento annuale promosso dalla Fondazione Italia Patria della Bellezza (organizzazione non profit dedicata alla valorizzazione della cultura, della creatività e dei territori italiani) interamente dedicato alla trasformazione urbana e culturale. Una realtà nazionale che riunisce istituzioni, ricercatori, professionisti della comunicazione e organizzazioni virtuose da tutta Italia per esplorare la bellezza quale leva di trasformazione sociale. L’edizione 2025, intitolata “L’Impatto della Bellezza”, presenta anche una nuova ricerca dell’Alta Scuola Politecnica (Politecnico di Milano e Politecnico di Torino) dedicata all’impatto sociale ed emotivo della bellezza nei territori. 100% Naples coinvolge cittadini, imprese e istituzioni nella cura e nella riqualificazione degli spazi pubblici. Il restyling dell’identità visiva, realizzato dal team creativo congiunto di Ideama e Diótima, nasce dalla necessità di comunicare con maggiore forza l’impatto dell’organizzazione sul tessuto urbano e sociale. Il nuovo logo integra richiami alla natura e alla città attraverso forme essenziali, linee pulite e una palette cromatica evocativa. Il risultato è un marchio contemporaneo, riconoscibile e capace di esprimere energia, affidabilità e partecipazione collettiva: un simbolo che racconta una città che si rigenera grazie all’impegno condiviso. Ideama e Diótima: un’unione professionale che evolve in una realtà tra le più complete del Sud e della Basilicata. La collaborazione tra Ideama e Diótima, attiva e consolidata da anni, si è sviluppata in un percorso di integrazione professionale stabile, oggi orientato alla creazione di una struttura organizzativa condivisa. Questa sinergia ha dato vita a una realtà tra le più complete, trasversali e strutturate nel panorama della comunicazione del Sud e della Basilicata, grazie alla capacità di unire competenze strategiche, creative, culturali e digitali.” “L’unione dei due team permette di gestire progetti complessi – ha dichiarato il direttore creativo Domenico Torraco – con una visione unitaria e multidisciplinare, valorizzando territori, comunità e iniziative civiche attraverso strumenti di branding, design e comunicazione culturale. Il lavoro su 100% Naples ne è un esempio concreto: una narrazione visiva che nasce dall’incontro tra progettualità, sensibilità urbana e ascolto del contesto. La selezione del caso di studio all’interno del programma del Forum conferma il ruolo delle agenzie associate UNA nel promuovere una comunicazione capace di generare valore culturale, impatto sociale e identità nei territori.”

