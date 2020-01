Un saggio breve con una visione sulla pace ha portato l’alunna Anna Festa della classe III C della scuola di primo grado Torraca, a vincere il primo premio del concorso “Un Cammino per la Pace” Peace Essay 2019-2020 del Lions Club International.

Lo rende noto il Dirigente Scolastico dell’IC Torraca di Matera, Caterina Policaro.

“Motivare sempre gli allievi e le allieve a mostrare il loro talento, condividere con altri coetanei in tutto il mondo una visione pacifica, ottimista e positiva, creativa e attuale. Con questa consapevolezza e ritenendola occasione di crescita e confronto anche multiculturale, abbiamo voluto partecipare al concorso, con la sponsorizzazione del Lions Club Matera Città dei Sassi e del suo presidente Maurizio Lazzari.

“Bastano solo 500 parole, tradotte anche in inglese per il concorso internazionale, per rappresentare riflessioni profonde sul delicatissimo tema della pace visto con gli occhi giovani di tredicenne materana. La nostra Anna Festa risulta essere la vincitrice del concorso nell’ambito dell’intero Distretto 108YA (Calabria, Basilicata e Campania) e sarà premiata a Melfi il 22 febbraio prossimo in occasione del Congresso Distrettuale.

Come comunità scolastica ed educante ne siamo veramente orgogliosi, a valle di un lavoro quotidiano sulla didattica, nella correlazione tra discipline diverse e il potenziamento della lingua inglese, per il quale voglio ringraziare le professoresse Annella Lupo e Filomena Pietragalla che hanno favorito e guidato la partecipazione delle classi terze al concorso internazionale. L’Open Day previsto per il 25 gennaio prossimo, dalle 17.00 alle 19.00, sarà occasione per presentare alle famiglie interessate all’iscrizione alla prima classe, anche questo componimento di eccellenza.”