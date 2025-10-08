IC Pascoli Matera: Presentato il Concorso “La Scuola Incontra il quartiere” di Serra Rifusa

“Prende il via una collaborazione tra il plesso di scuola primaria Lucrezio dell’IC Pascoli di Matera e il Comitato di quartiere di Serra Rifusa. Le classi terze, quarte e quinte del plesso di Scuola Primaria Lucrezio hanno preso parte alla presentazione del primo concorso “La Scuola Incontra il quartiere” organizzato dal Comitato di quartiere di Serra Rifusa in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Pascoli di Matera.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica che “Alla presenza di Carmenio Santeramo, presidente direttivo Comitato Serra Rifusa, del prof. Francesco Paolicelli, in qualità di componente del Comitato e della Dirigente Scolastica Caterina Policaro, è stata presentata la prima edizione del concorso per sancire e definire una interazione ufficiale tra la scuola del quartiere, sita nel plesso Lucrezio nello specifico, con i cittadini e le cittadine di Serra Rifusa. Titolo del tema della prima edizione del concorso: “Ridisegniamo la città con occhi nuovi”. Gli alunni e le alunne delle classi terze, quarte e quinte, si cimenteranno e parteciperanno con un elaborato scritto o grafico a scelta, guidati dagli insegnanti. Saranno premiati nel mese di dicembre 2025 (da definire), con una borsa di studio, i migliori tre classificati (per un totale di sei premi messi a disposizione del Comitato di Quartiere di Serra Rifusa). Gli elaborati saranno valutati da una giuria apposita. I lavori saranno, inoltre, esposti in mostra e visitabili da famiglie e quartiere, nel plesso.” “La scuola nel quartiere –dichiara la Dirigente Scolastica Caterina Policaro- è una scuola che conosce il territorio cittadino che la circonda e che offre opportunità di riflessione per migliorare i luoghi in cui si vive, si studia, si gioca, si passa gran parte della quotidianità. L’istituto Comprensivo Pascoli di Matera con i suoi plessi diffusi in varie zone della città, accoglie con molto piacere la proposta e il concorso volto a scoprire con occhi nuovi la zona su cui il plesso Lucrezio investe, chiedendo agli alunni e alle alunne di cimentarsi e proporre ciò che vorrebbero, magari un giorno, che l’Amministrazione metta in campo per loro.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.