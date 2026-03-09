IC Pascoli Matera: Premiazioni del Concorso “La Scuola Incontra il quartiere” di Serra Rifusa

“Ridisegniamo la città con occhi nuovi” è questo il tema del primo concorso “La Scuola Incontra il quartiere” organizzato dal Comitato di quartiere di Serra Rifusa in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Pascoli di Matera a cui hanno partecipato le classi terze, quarte e quinte del plesso di Scuola Primaria Lucrezio. “Con la premiazione ufficiale -si legge in una nota- si consolida la collaborazione tra il plesso di scuola primaria Lucrezio dell’IC Pascoli di Matera e il Comitato di quartiere di Serra Rifusa. Si sancisce e definisce una interazione ufficiale tra la scuola del quartiere e si condividono le tantissime idee dei bambini e delle bambine, in una mostra nei locali del plesso, che si auspica possano giungere all’Amministrazione Comunale. Alla presenza di Carmenio Santeramo, presidente del direttivo Comitato Serra Rifusa, del prof. Francesco Paolicelli, in qualità di componente del Comitato, della referente di plesso Anna Murrone e della Dirigente Scolastica Caterina Policaro, sono stati premiati i lavori vincitori della prima edizione del concorso con una targa e dei buoni spendibili in libreria o per progetti di classe. Hanno preso parte all’iniziativa anche i rappresentanti dei genitori di tutte le classi del plesso Lucrezio.

Gli alunni e le alunne delle classi terze, quarte e quinte, hanno gareggiato con meravigliosi elaborati scritti, grafici, video, plastici in 3D, scatenando la fantasia, guidati dagli insegnanti di classe. Gli elaborati, valutati da una giuria apposita, compongono una mostra, allestita nel salone del plesso Lucrezio, che viene aperta a tutti i genitori e visitatori dal 10 marzo 2026 al 17 marzo 2026, tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 16.00. Al primo posto si sono classificate: le classi V A e V B con un bellissimo plastico del quartiere dove desidererebbero vivere, un quartiere Serra Rifusa inclusivo e senza barriere, che offra spazi di incontro, di cultura, un quartiere vivo; la classe IV A con un lavoro composto da un plastico, una filastrocca, un video e testi in rima e la classe III B con un libro gioco di “verso”. Le altre classi hanno riempito il podio del secondo e terzo posto con disegni, la costruzione di un libro, poesie, grafici, cartelloni tra cui quello con il libro casetta, percorsi ludici, ricreativi, puzzle, progetti e disegni anche in CAA (Comunicazione Aumentativa alternativa) per l’inclusione.

“La scuola nel quartiere di Serra Rifusa è una scuola che impara a conoscere il territorio cittadino che la circonda e che offre opportunità di riflessione per migliorare i luoghi in cui si vive, si studia, si gioca, si passa gran parte della quotidianità. L’istituto Comprensivo Pascoli di Matera con i suoi plessi diffusi in varie zone della città, ha accolto con molto piacere il concorso volto a scoprire con occhi nuovi la zona su cui il plesso Lucrezio investe. Lavori di altissimo livello, così come le idee: dal riempire il quartiere di piante, giorni, giochi, luoghi per stare insieme, al richiedere verde, centri sportivi, biblioteca, piste ciclabili. Ancora: panchine e tavolini con sopra disegnate scacchiere, perché grandi e piccoli possano giocare insieme, togliere le barriere, orti urbani, un parco avventura. Insomma la fantasia alla Pascoli non manca.” – dichiara la Dirigente Scolastica Caterina Policaro.