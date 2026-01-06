I volenterosi dell’erba voglio….parole, parole, parole!

Chiunque abbia assistito alla conferenza stampa da Parigi, poco fa, in cui hanno parlato a nome dei “volenterosi per l’Ucraina” Macron, Starmer, Merz e poi Zelensky e Witkoff, al termine dell’ennesimo incontro (di cui si è perso il numero), ci si aspettava che dicessero qualcosa di nuovo di decisivo. Ma è stato tutto un parlarsi addosso. Parole, parole, parole…contorsionismi verbali….. per ripetere sostanzialmente il solito mantra di collocare postazioni militari francesi/tedesche/inglesi in territorio ucraino a garanzia del “cessate il fuoco” è stato detto. Esattamente ciò che la Russia ha sempre dichiarato di non volere (ovvero la presenza di truppe NATO a ridosso della Russia), oltre che la questione de territori russofoni. Così la conferenza stampa è scivolata in una inutile e retorica sequenza di ringraziamenti senza che emergesse nulla di sostanziale. Sebbene è apparso che il tutto venisse ripetuto con meno convinzione del solito. Persino Zelensky è sembrato alquanto sottotono. E con Witkoff che oltre a continuare nella sequela di ringraziamenti non ha fatto riferimento ad alcuna concessione rispetto alle posizioni dei volenterosi. Tutti hanno detto che si è fatto un passo ulteriore verso la pace. Ma se ciò è vero ( e ci auguriamo tutti che lo sia per davvero) vuol dire che i “volenterosi” hanno dovuto fare un bel gran passo indietro rispetto alla voce grossa sin qui fatta. Vedremo. E speriamo che le armi tacciano definitivamente in Ucraina e quel popolo smetta di pagare il prezzo a cui è stato costretto. Imbarazzante la non risposta di Macron ad una domanda di un giornalista francese che gli ha chiesto se era il caso di fidarsi di Trump dopo che ha affermato di voler annettere la Groenlandia e perchè non lo avesse condannato. Si è arrampicato sugli specchi….senza osare rispondere nel merito. Che tristezza.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.