I vincitori del Concorso Corale Antonio Guanti

La XIV edizione del Concorso Corale Antonio Guanti, organizzata dal Coro della Polifonica

Materana Pierluigi da Palestrina con la direzione artistica del M° Carmine Antonio Catenazzo si è conclusa sabato 17 novembre 2024.

La prestigiosa giuria del concorso, composta dai Maestri Jerica Bukovec (presidente), Andrea Basevi, Benedetta Nofri (delegato Feniarco), Luca Scaccabarozzi e Vladimiro Vagnetti, ha assegnato i seguenti premi:

Primo premio: Consonare Ensemble – Corato (Ba), direttore M⁰ Luigi Leo

Secondo premio: Piccolo Coro del Teatro Rendano – Cosenza, direttore M⁰ Maria Carmela Ranieri

Terzo premio: Minuscolo Spazio Vocale – Roma, direttore M⁰ Filippo

Stefanelli

Premio Speciale Antonio Guanti, per la migliore esecuzione di un brano

scritto da una compositrice, al Piccolo Coro del Teatro Rendano di

Cosenza per l’esecuzione del brano “Cubanita” di Eva Ugalde Premio Speciale Feniarco, per la migliore esecuzione di un brano di autore italiano contemporaneo, al Consonare Ensemble di Corato per l’esecuzione del brano “Jesu dulcedo cordium” di Giorgio Susana

Premio Speciale Abaco NON ASSEGNATO

Menzione Speciale con la seguente motivazione: alla migliore esecuzione di un brano rinascimentale al Consonare Ensemble di Corato per il brano “Jerusalem gaude” di Jacobus Gallus.