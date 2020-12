“I VACCINI PER MATERA E PROVINCIA SARANNO INSUFFICIENTI, CI RIFIUTEREMO DI RITIRARLI PER EVITARE LITI CON I PAZIENTI”. E’ quanto scrive in una nota critica Michele Campanaro- segretario provinciale FIMMG Matera ((Federazione Italiana Medici di Medicina Generale).

Infatti nella nota si legge che “la FIMMG Matera ha avuto conferma da fonti aziendali che la seconda fornitura di vaccini anti influenzali destinati a Matera e Provincia sarà meno di un quarto del fabbisogno necessario a vaccinare la restante parte degli aventi diritto, per età o per patologia.

Per di più non c’è garanzia che possa esserci una nuova distribuzione di vaccini entro la fine dell’anno.

La FIMMG ritiene inaccettabile che i medici di famiglia debbano decidere CHI VACCINARE E CHI NON VACCINARE dopo aver subito, a causa degli annunci prima e dei silenzi dopo della Regione, ogni tipo di insulto e di accusa per la situazione che si è venuta a creare.

A questo gioco al ribasso non ci stiamo: è il momento che chi ha sbagliato i conti, giocando con i numeri e con le date della campagna vaccinale, assuma le proprie responsabilità.

Annunciamo pertanto che non ritireremo le esigue dosi di vaccino (quando e se dovessero arrivare) che ci sono state riservate, invitando i nostri pazienti a recarsi presso i Distretti della ASM per effettuare le vaccinazioni residue.”