Riceviamo da Stefano Matera che si qualifica come “Residuo abitante (in affitto) dei Sassi“, una brillante nota, che pubblichiamo a seguire, sul nuovo inquilino del sesto piano del Palazzo di città e sul possibile rapporto dello stesso, ma più in generale dei materani, con i Sassi e il turismo che ne è generato.

I turisti, noi, e la fortuna dei Sassi “Habemus syndicŭm, al secolo manager di turismo, come lo definisce il Sole24 ore, e ciò non mi tranquillizza affatto.

Temo che quello turistico sarà il suo core business, e potremo accendere un cero per traffico, periferie, qualità della vita, e soprattutto per l’ambiente, di cui, come d’uso, in questa città si nega l’esistenza in vita.

(Ma se è di un’altra pasta, avrà tutto il tempo e le leve per sorprendere anche i più scettici tra noi). Abbiamo, insomma, fino a prova contraria, un esperto di ottimizzazione capitalistica di questo fenomeno, che è diventato tale solo nell’epoca moderna, e in prima linea in Italia col Gran Tour dei giovani aristocratici dal Nord Europa. E qui casca l’asino del nostro approccio al business turistico da ottimizzare: è prevalso un arraffa arraffa da Far West, a spese tra l’altro dello spazio pubblico, dove è bastato piantare una bandierina ed il posto era tuo, ovviamente con l’assenso preventivo dello sceriffo.

Ma passo piuttosto alla narrazione di argomento turistico.

Dai miei dialoghi – sono anch’io un viaggiatore, per quanto ex – posso riferire che interessa molto ai nostri graditi ospiti il rapporto tra Sassi ed abitanti, le forme della convivenza nel corso della storia, e gli effetti dell’esodo nella città moderna. Per cui, care guide, prima di qualsiasi ciceronata, come non accennare ad un inchino, anche solo mentale, a quelli che quest’urbe di tufo l’hanno scavata, e vi hanno conferito un’ impronta abitandola tutta la vita, ma non voglio diventare retorico. Se avete voce, intonate una antica canzone, una perla come Nat d’aquonn, che esprime tutta la magia di un tempo andato, ma anche il rovello esistenziale di un nostro avo bracciante “povridd” per un fidanzamento che non s’ha da fare per opposizione della mamma dell’amata, e che per ripicca invoca il camposanto, alias la masseria dagli alberi alti (i cipressi).

E’ tanto antica che nemmeno un materano la decifra al primo ascolto.

Se siete stonati, sta su YouTube, grazie a Aldo Chietera. Ma c’è chi tra voi preferisce le pennellate dal colore più pacchiano: mangiavamo tutti dallo stesso piatto, e dormivamo insieme ai muli. Ed il conte Tramontano ipotecava la virtù di tutte le nostre zite al culmine della loro beltà. Se mi dite che invece la mia idea non può interessare i viaggiatori con cordoni ombelicali appesi altrove, rispondo: ma allora qual’e il senso virtuale dell’interscambio che chiamiamo turismo? Ogni volta che sono à l’étranger non ci metto molto a interrogarmi sul passato e sui caratteri che l’hanno popolato, ed è forse il maggior elemento di fascino che spesso sfugge agli stessi residenti.

Solo l’interrogarsi sulla stratificazione storica dei posti (nonche’ della lingua, per gli appassionati) può dare senso alla nostra esperienza di viaggio.

Forse che qualche lettore abbia messo in cima alle sue preoccupazioni la visita ad un faubourg parigino di storia recente (con tutto il rispetto per quella che creeranno in futuro)?

Ci vuole un antropologo per spiegarmi come funziona tutto ciò, ovvero che l’interesse alla storia sia più vivo in chi viene da fuori.

I De Martino di oggi se ci sono battino un colpo! E proprio nella nostra città abbiamo tra le sedicenti sventure del turismo usa e getta, di cui comunque sono soprattutto portatori gli italiani, la fortuna di confrontarci con turisti informati, sensibili e che, prima di arrivare, qualche magica onda telepatica ha già reso consapevoli dei drammi che ha comportato lo spopolamento dei Sassi.

E che a fronte dell’ondata di cui loro stessi son parte, si chiedono come prima curiosità: dove sono i materani, perché in effetti questi al centro si son fatti deprecabilmente rari, tranne che alla Bruna e poche altre feste. (Altro grattacapo per l’invocato antropologo).

Ma parliamo ancora della buona stella dei Sassi: se ci pensate, è “grazie” anche alla nota rimozione storica se essi sono rimasti architettonicamente talis qualis, almeno per la parte che non è crollata. E, udite udite, nella fortuna c’entra qualcosa anche la dis-grazia di essere rimasti tagliati fuori da ferrovie e autostrade. Si chiama vantaggio dell’arretratezza, ne sanno qualcosa i cinesi, e non è un’ode allo status quo.

Mi fischiano già le orecchie per i cristi e le madonne che mi sto attirando per tali marchiane

eresie. Ma il ceto di nuova borghesia piccola e media, edilizia e bottegaia, a cui non par vero l’allegro tintinnare del registratore di cassa (se ce l’hanno) o la pioggia battente dei bonus, predica vieppiu’ civiltà e decoro, (pare una canzone di De André), intendendo:

– erba è brutto, ci sono le vipere,

– i panni non si stendono all’aperto, ecc.,

perché chissà cosa penseranno di noi i turisti?! Sono idealmente gli stessi che per ignavia evitavano di scendere nei Sassi, e mai sia di investirci una lira, o suggerivano che forse era meglio spianare senza pietà l’oggetto della vergogna.

E’ andata bene lo stesso, i Sassi sono ancora invidiabilmente in piedi, ma non per merito dei menagrami, a cui dovrebbe essere offerta honoris causa la cittadinanza in contrade le più allineate alla loro grigia idea di città commerciale.

Ed ai cittadini senza interessi nel turismo dovrebbe essere offerto di rientrare a vivere nei Sassi!”