I tre giri? Anticipazione il 2 maggio nella piazzetta del Carro

E mentre i lavori per la realizzazione del carro trionfale vanno avanti, con il laborioso impegno di quattro giovani artiste ( le materane Elena Mirimao, Annalisa Di Gioia, Luigina Bonamassa, e Laura D’Ercole che stanno realizzando un manufatto d cartapesta incentrato sul tema evangelico ” Donna, ecco tuo figlio (Gv, 19, 26) – Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv, 2, 5) – Dal mistero dell’Eucaristia ai ministeri della Chiesa”) l’Associazione ‘’ Maria Santissima della Bruna – guidata dal presidente Bruno Caiella- è immersa negli aspetti organizzativi che, negli auspici di tanti, dovrebbero restituire alla festa del 2 Luglio il programma della tradizione. E su questo si attendono risposte dai tavoli istituzionali e regionali. Ma si lavora anche al programma della ‘’Bruna tutto l’anno’’, con l’appuntamento del 2 maggio che vedrà una anticipazione in scala dei ‘’tre giri’’ della Madonna sul carro in piazza Duomo. Un rito che conferma il legame della Protettrice con la città e che questa volta sarà riprodotto dai i ragazzi della cooperativa Auxilium , ma nella piazza del carro trionfale ( è questo il nome di quello spazio, come da delibera di giunta e successiva targa in maiolica ,apposta durante la giunta Minieri, che ha confermato l’identità di quel luogo) del rione Piccianello . Appuntamento alle 16.00 del 2 maggio a due mesi dal 2 luglio.



Comunicato Stampa

In occasione del penultimo appuntamento de’ “La festa della Bruna tutto l’anno”, il 2 maggio 2023, alle ore 16:00, in collaborazione con la Coop. Auxilium, sede di Matera, sarà proposto un momento caratteristico dell’attesa ricorrenza del 2 luglio: il rito dei “tre giri”. Il cortile antistante la Fabbrica del Carro fungerà da piazza Duomo, mentre il carro sarà quello in miniatura creato dai ragazzi disabili assistiti dalla suddetta cooperativa sociale, che svolge il suo lodevole servizio in favore di coloro che vivono un disagio fisico, psichico e sociale.

L’Associazione Maria SS. della Bruna, sempre vicina a chi ha bisogno, è stata ben lieta di valorizzare in tale modalità il risultato del progetto “Il nostro Carro della Bruna”, attuato all’interno dell’Istituto Tecnico Agrario “G. Briganti” di Matera a partire dal mese di settembre 2022, quale parte integrante del laboratorio di arte-terapia messo in atto nel corso degli anni per gli alunni del servizio di assistenza personalizzata frequentanti le scuole cittadine, gestito per conto del Comune di Matera.

Associazione Maria SS. della Bruna