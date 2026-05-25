I Sindaci eletti oggi in provincia di Potenza

Oltre ai sei comuni del materano, sono stati dieci quelli della provincia di Potenza in cui si sono rinnovati i consigli comunali e i primi cittadini. Tra essi quello di Lauria in cui si è votato anticipatamente dopo le dimissioni di Gianni Pittella e Sant’Arcangelo in cui è sceso in campo Vito De Filippo già Presidente della Giunta regionale, parlamentare e con diversi incarichi di governo nazionale alle spalle.

Partiamo da MOLITERNO, dove c’era una sola la candidatura in campo, quella di Antonio Rubino che ha dovuto combattere solo per il superamento del quorum, raggiunto e superato abbondantemente con un’affluenza del 78,67%. A CASTRONUOVO SANT’ANDREA è stato eletto sindaco, con il 63,21% e 414 voti, Umberto Di Matteo a capo della lista Uniti per il cambiamento che ha battuto il sindaco uscente, Antonio Bulfaro, fermatosi a 237 voti e al 36,18% , mentre la terza candidata, Maria Nacar, ha raccoltio 4 voti, pari al 0,61%. A CERSOSIMO vittoria i misura per la sindaca uscente, Domenica Paglia , a capo della lista “Bene comune”, con 186 voti, pari al 50,68%; solo cinque voti in più di Vincenzo Diego, di Disegniamo insieme nuovi orizzonti, con il 49,32% delle preferenze. Zero voti, infine, al terzo candidato Corrado Salvatore Fella, di Italia dei diritti. A CORLETO PERTICARA, con il 50,88% e 810 voti, è stata eletta sindaca, Ilenia Magaldi , di Corleto Futura; mentre a Prospero Mauriello, di Radici e futuro, è andato il 28,45% (453 i voti) e il 20,67% (329 i voti) ad Antonio Massari, di Radici e innovazione. A FRANCAVILLA IN SINNI, è stato eletto Pasquale Ciancio , di Comunità futura, che si è aggiudicato il 51,10% dei consensi (1.347 i voti), che ha battuto il sindaco uscente, Romano Cupparo, di Insieme si può (48,90%). A SARCONI il primo cittadino è Nicola Gulfo, con il 65,51% e 642 voti, mentre allo sfidante Cesare Marte sono andati 338 voti pari al 34,49%. A LAURIA, il comune più popoloso di questa tornata elettorale, l’ha spuntata Antonio Rossino , di Lauria al centro, con il 51,69% e 3.713 voti. Agli altri due contendenti, Luigi Scaldaferri (di MuoviamoLauria) e Bruna Gagliardi (di Primavera Democratica) sono state accordate rispettivamente il 36,96% e l’11,35% delle preferenze. Ad ACERENZA è stato eletto Carmine Luca Lombardi , di Noi per Acerenza, con il 48,91%. Agli sfidanti, Carmela Salandra, di Acerenza amministrazione condivisa e Canio Montanaro, di Acerenza insieme, rispettivamente il 26,45% e il 24,64% delle preferenze. A FILIANO, il nuovo primo cittadino è Andrea Lacerenza , a capo della lista Innova Filiano, con il 53,71% dei consensi, mentre allo sfidante, Leonardo Pace, di Rete civica per Filiano, è andato il 46,29 % delle preferenze. A SANT’ARCANGELO, infine, ad indossare la fascia tricolore sarà Vito De Filippo (già Presidente della Giunta regionale e parlamentare) che era a capo della lista “Sant’Arcangelo cambia passo”, che l’ha spuntata con il 39,28% e 1.492 voti. Mentre ai concorrenti: Nicola Giordano, di Vivere Sant’Arcangelo, è andato il 37,07% (1.408 voti) e a Salvatore La Grotta, di Avanti insieme, il 23,64% (898 voti).

