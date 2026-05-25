I Sindaci eletti oggi in provincia di Potenza

Oltre ai sei comuni del materano, sono stati dieci quelli della provincia di Potenza in cui si sono rinnovati i consigli comunali e i primi cittadini. Tra essi quello di Lauria in cui si è votato anticipatamente dopo le dimissioni di Gianni Pittella e Sant’Arcangelo in cui è sceso in campo Vito De Filippo già Presidente della Giunta regionale, parlamentare e con diversi incarichi di governo nazionale alle spalle.
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- Partiamo da MOLITERNO, dove c’era una sola la candidatura in campo, quella di Antonio Rubino che ha dovuto combattere solo per il superamento del quorum, raggiunto e superato abbondantemente con un’affluenza del 78,67%.
- A CASTRONUOVO SANT’ANDREA è stato eletto sindaco, con il 63,21% e 414 voti, Umberto Di Matteo a capo della lista Uniti per il cambiamento che ha battuto il sindaco uscente, Antonio Bulfaro, fermatosi a 237 voti e al 36,18% , mentre la terza candidata, Maria Nacar, ha raccoltio 4 voti, pari al 0,61%.
- A CERSOSIMO vittoria i misura per la sindaca uscente, Domenica Paglia, a capo della lista “Bene comune”, con 186 voti, pari al 50,68%; solo cinque voti in più di Vincenzo Diego, di Disegniamo insieme nuovi orizzonti, con il 49,32% delle preferenze. Zero voti, infine, al terzo candidato Corrado Salvatore Fella, di Italia dei diritti.
- A CORLETO PERTICARA, con il 50,88% e 810 voti, è stata eletta sindaca, Ilenia Magaldi, di Corleto Futura; mentre a Prospero Mauriello, di Radici e futuro, è andato il 28,45% (453 i voti) e il 20,67% (329 i voti) ad Antonio Massari, di Radici e innovazione.
- A FRANCAVILLA IN SINNI, è stato eletto Pasquale Ciancio, di Comunità futura, che si è aggiudicato il 51,10% dei consensi (1.347 i voti), che ha battuto il sindaco uscente, Romano Cupparo, di Insieme si può (48,90%).
- A SARCONI il primo cittadino è Nicola Gulfo, con il 65,51% e 642 voti, mentre allo sfidante Cesare Marte sono andati 338 voti pari al 34,49%.
- A LAURIA, il comune più popoloso di questa tornata elettorale, l’ha spuntata Antonio Rossino, di Lauria al centro, con il 51,69% e 3.713 voti. Agli altri due contendenti, Luigi Scaldaferri (di MuoviamoLauria) e Bruna Gagliardi (di Primavera Democratica) sono state accordate rispettivamente il 36,96% e l’11,35% delle preferenze.
- Ad ACERENZA è stato eletto Carmine Luca Lombardi, di Noi per Acerenza, con il 48,91%. Agli sfidanti, Carmela Salandra, di Acerenza amministrazione condivisa e Canio Montanaro, di Acerenza insieme, rispettivamente il 26,45% e il 24,64% delle preferenze.
- A FILIANO, il nuovo primo cittadino è Andrea Lacerenza, a capo della lista Innova Filiano, con il 53,71% dei consensi, mentre allo sfidante, Leonardo Pace, di Rete civica per Filiano, è andato il 46,29 % delle preferenze.
- A SANT’ARCANGELO, infine, ad indossare la fascia tricolore sarà Vito De Filippo (già Presidente della Giunta regionale e parlamentare) che era a capo della lista “Sant’Arcangelo cambia passo”, che l’ha spuntata con il 39,28% e 1.492 voti. Mentre ai concorrenti: Nicola Giordano, di Vivere Sant’Arcangelo, è andato il 37,07% (1.408 voti) e a Salvatore La Grotta, di Avanti insieme, il 23,64% (898 voti).
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