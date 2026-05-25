I Sindaci eletti oggi in provincia di Matera

Oltre a Pietro Barbarito di Accettura, di cui abbiamo dato notizia in altro articolo, ecco a seguire gli altri primi cittadini eletti nella tornata elettorale di questo fine/inizio settimana nel materano. Due su sei le donne che indosseranno la fascia tricolore. Da segnalare l’en plein a San Giorgio Lucano di Esposito e le vittorie di misura (pochi voti di differenza) che vi sono state Salandra e Tursi con due cittadine divise a metà

A CRACO: elettoeletto Vincenzo Lacopeta , sostenuto dalla lista “Craco per noi”, con il 62,64% delle preferenze (228 i voti). A Maria Antonietta Rinaldi, candidata siundaca di “Rinascita Craco“, sono andati 134 voti pari al 36,81%, mentre solo un voto ciascuno per Antonio Marroccoli di Progetto popolare e Antonio Martone di Italia dei diritti.

, sostenuto dalla lista “Craco per noi”, con il 62,64% delle preferenze (228 i voti). A Maria Antonietta Rinaldi, candidata siundaca di “Rinascita Craco“, sono andati 134 voti pari al 36,81%, mentre solo un voto ciascuno per Antonio Marroccoli di Progetto popolare e Antonio Martone di Italia dei diritti. A GROTTOLE: eletto Filippo Carretta , sostenuto dalla lista “Insieme per Grottole”, che ha ottenuto il 40,69% dei consensi (546 voti). A seguire Mariapina Cosentino, di Insieme per crescere (375 voti), Angelo De Vito, di Grottole democratica (299 preferenze) e Giuseppe Amato alla testa della lista Per Grottole (122 voti).

, sostenuto dalla lista “Insieme per Grottole”, che ha ottenuto il 40,69% dei consensi (546 voti). A seguire Mariapina Cosentino, di Insieme per crescere (375 voti), Angelo De Vito, di Grottole democratica (299 preferenze) e Giuseppe Amato alla testa della lista Per Grottole (122 voti). A SAN GIORGIO LUCANO: eletto Giuseppe Antonio Domenico Esposito che ha ottenuto un vero e proprio plebiscito con il 98,48% dei consensi (548 voti), lasciando solo nove voti per lo sfidante Giuseppe Ventimiglia di Volenterosi per San Giorgio Lucano.

che ha ottenuto un vero e proprio plebiscito con il 98,48% dei consensi (548 voti), lasciando solo nove voti per lo sfidante Giuseppe Ventimiglia di Volenterosi per San Giorgio Lucano. A SALANDRA: eletta Antonietta Zaccaro , sostenuta dalla lista “Salandra rinasce 2026“, ha vinto con il 51,26% e 872 voti, sconfiggendo Giuseppe Soranno, di Insieme per Salandra che si è fermato al 48,74% e 829 voti.

, sostenuta dalla lista “Salandra rinasce 2026“, ha vinto con il 51,26% e 872 voti, sconfiggendo Giuseppe Soranno, di Insieme per Salandra che si è fermato al 48,74% e 829 voti. A TURSI: eletta Maria Anglona Adduci, alla guida della lista “Cambiamo Tursi“, con il 50,63% e 1.442 voti l’ha spuntata sulla sua sfidante, Filomena Russo di “Visione Comune” a cui è andato il 49,37% con 1.406 voti.