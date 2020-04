Nel timore che la chiusura temporanea dell’ospedale di Castellaneta possa poi tramutarsi in definitiva il sindaco di Ginosa, Vito Parisi e altri suoi colleghi sindaci hanno scritto una lettera aperta alla Regione Puglia.

Nelle scorse ore, io e i miei colleghi Sindaci del versante occidentale della provincia di Taranto abbiamo trasmesso una nuova missiva indirizzata al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, al Direttore del Dipartimento Sanità Regione Puglia Vito Montanaro e al Direttore Generale ASL TA Stefano Rossi per conoscere la durata delle operazioni di sanificazione e chiedere maggiore coinvolgimento nella presa di tali decisioni.

Serve rilanciare, serve concretezza. Dopo le opere di sanificazione, l’ospedale “San Pio’’ di Castellaneta avrebbe il potenziale per divenire struttura sanitaria di riferimento per il versante occidentale della provincia di Taranto per quanto riguarda la cura dei pazienti affetti da Covid-19. Sarebbe la giusta rivalsa!