Le federazioni di categoria materane dei pensionati di SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL hanno inviato “lettere aperte” ai Sindaci dei Comuni capofila degli Ambiti socio territoriali e al Direttore Generale dell’Azienda sanitaria locale per sollecitare la riattivazione dei servizi territoriali socio assistenziali e socio sanitari e le visite specialistiche e gli esami di diagnostica strumentale ambulatoriale, nonché la ricalendarizzazione dei ricoveri programmati sospesi durante il periodo di lockdown, nel quadro delle mutate condizioni indotte dalla pandemia in atto e dell’insopprimibile salvaguardia della sicurezza e della tutela della salute degli operatori e degli utenti dal rischio contagio COVID-19.

A tal fine, esse chiedono alle autorità politiche e sanitarie di avviare tavoli di confronto per affrontare i pesantissimi disagi sociali e sanitari che si sono sovrapposti alla già debole e insufficiente rete dei servizi sociali e alle preesistenti liste sanitarie d’attesa, con particolare riguardo alla condizione delle persone anziane, alle aree della non autosufficienza e della disabilità, alle famiglie fragili ed ai soggetti affetti da patologie croniche e comorbilità.

Ecco a seguire le due note:

AL Direttore Generale

dell’Azienda Sanitaria Locale

Dott. Gaetano Annese

MATERA

mail: segreteria.direzione@asmbasilicata.it

pec: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it

OGGETTO: riattivazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei ricoveri programmati.

Piano attuativo aziendale delle liste d’attesa – Richiesta d’Incontro.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, con la presente, anche alla luce delle disposizioni regionali del 05 maggio u.s. a firma del Presidente della Giunta Regionale e del D.G. del Dipartimento Regionale Politiche della Persona, chiedono alla S.V. di convocare un incontro per una disamina delle problematiche di salute e dei pesanti disagi che si sono stratificati nel territorio nel periodo di lockdown sanitario, in particolare per quanto attiene i bisogni di salute delle persone anziane, e dei tempi e delle modalità di riorganizzazione dell’offerta delle prestazioni ospedaliere e delle prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali in quest’avvio di cosiddetta fase 2.

Non sfugge, inoltre, il correlato problema di un necessario approfondimento e riconsiderazione del già adottato Piano Attuativo Aziendale di contenimento delle liste d’attesa, nel mutato contesto indotto dalla pandemia in atto e della sua incerta evoluzione.

Sicuri di un riscontro positivo, cogliamo l’occasione per salutarLa cordialmente.

Matera lì, 18 maggio 2020

SPI-CGIL FNP-CISL UILP-UIL

A. Vaccaro E. Zuardi C. Vaccaro

Al Sindaco di Matera

Ambito Sociale Urbano

Raffaello Giulio De Ruggieri pec:comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

Al Sindaco del Comune Capofila dell’Ambito Socio Territoriale Bradanica-Medio Basento

Dott. Nicola Massimo Marea

pec: comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it

IRSINA

e p.c. ai Sindaci della Conferenza Istituzionale dell’Ambito Socio Territoriale Bradanica- Medio Basento

(Bernalda, Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Montescaglioso, Miglionico, Oliveto Lucano, Pomarico, Salandra, Tricarico)

LORO SEDI

Al Sindaco del Comune Capofila dell’Ambito Socio Territoriale Metapontino- Collina Materana

Dott. Enrico Mascia.

pec: protocollo@pec.policoro.gov.it

mail: sindaco@policoro.gov.it.

POLICORO

e p.c. Ai sindaci della Conferenza Istituzionale

dell’Ambito Socio Territoriale Metapontino –Collina Materana (Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano Jco,

Nova Siri, Pisticci, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi, Valsinni)

LORO SEDI

Matera lì, 18 maggio 2020

OGGETTO: riattivazione dei servizi sociali e socio sanitari e nuovo Piano intercomunale – richiesta d’incontro.

Signor Sindaco,

Le vogliamo rappresentare, con la presente, le nostre preoccupazioni circa lo stato di forte criticità in cui versano i servizi di assistenza domiciliare per le persone anziane e, più in generale, le attività inerenti i servizi socio assistenziali, socio educativi e socio sanitari, anche a carattere semi residenziale, per le aree della non autosufficienza e della disabilità.

La già debole e insufficiente rete dei servizi territoriali, infatti, è stata ulteriormente compromessa e disarticolata a seguito delle disposizioni del governo regionale di sospendere le prestazioni assistenziali e socio sanitarie domiciliari, cui non si sono accompagnate né la definizione delle prestazioni e/o dei casi aventi carattere di “non differibilità”, tantomeno degli specifici protocolli per la prevenzione del contagio da covid-19 e la tutela e la sicurezza degli operatori e degli utenti.

Si aggiunga che lo stesso art.48 del DL.18/2020 – che dispone che durante il periodo di sospensione delle attività dei centri diurni dei disabili e degli anziani, le Amministrazioni pubbliche garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni i forma individuale domiciliare o a distanza o negli stessi luoghi ove venivano precedentemente forniti, nel rispetto delle direttive sanitarie e senza creare assembramenti – è rimasto sostanzialmente lettera morta.

La conseguenza di quanto innanzi è stata che proprio quei soggetti più fragili ed esposti aventi più necessità di assistenza e cura, atte a garantire condizioni minime dignitose di vita, nel momento di maggior bisogno – causa il confinamento disposto dalle necessitate misure di contrasto al covid-19 -, sono stati quasi completamente abbandonati a se stessi.

Le chiediamo, pertanto, anche alla luce della nota integrativa del DG del Dipartimento Regionale Politiche della Persona del 16 maggio u.s., di voler convocare un incontro per affrontare le problematiche relative alla non più procrastinabile riattivazione dei servizi surrichiamati, con particolare riguardo agli aspetti del loro adeguamento e potenziamento e della prevenzione al rischio contagio covid-19.

L’incontro potrà costituire altresì una utile occasione per una disamina dello stato di avanzamento dell’iter di definizione del nuovo Piano Intercomunale dei Servizi Sociali e Socio Sanitari Integrati, nel contesto dei repentini mutamenti indotti dalla pandemia in atto e della sua incerta evoluzione, e delle forti innovazioni che occorrerà introdurre per garantire continuità ed efficacia alle azioni di prevenzione e contrasto nonché sempre maggiore aderenza alla mutevolezza dei bisogni sociali.

Certi di un riscontro positivo, cogliamo l’occasione per formularLe i più cordiali saluti.

SPI-CGIL FNP-CISL UILP-UIL

A. Vaccaro E. Zuardi C. Vaccaro