OSLO : ORA E’ UFFICIALE. il personale sanitario ITALIANO è ufficialmente CANDIDATO al PREMIO NOBEL PER LA PACE 2021.

Oslo ha DATO il suo BENESTARE alla candidatura al Nobel per la Pace 2021(riferito all’ emergenza del 2020) di infermieri e medici italiani CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE : “Il personale sanitario italiano è stato il primo nel mondo occidentale a dover affrontare una gravissima emergenza sanitaria, nella quale ha ricorso ai possibili rimedi di medicina di guerra combattendo in trincea per salvare vite e spesso perdendo la loro”.

NON ERA MAI ACCADUTO nella storia che il personale sanitario di una Nazione ricevesse una candidatura al Nobel per la pace. E’ LA VITTORIA del coraggio e del sacrificio dei medici e degli infermieri ITALIANI, mandati a combattere a mani nude nella nostra sanità malridotta e CALPESTATA da tagli e tangenti e la politica IGNOBILE degli ultimi anni. Il PREMIO NOBEL PER LA PACE è il più prestigioso dei NOBEL, è l’unico che viene assegnato a Oslo, in Norvegia, ( tutti gli altri Nobel in Svezia), ogni anno dal 1901, per volere del suo fondatore, Alfred Nobel. 5 membri della commissione Norvegese scelgono poi tra le candidature giunte, il più prestigioso PREMIO che esista al Mondo. Già che la commissione abbia SCELTO di CANDIDARE medici e infermieri Italiani è GRANDE MOTIVO DI ORGOGLIO per i nostri eroi in corsia.

Lisa Clark, già premio Nobel per la Pace 2017,aveva appoggiato la candidatura del corpo sanitario Italiano al Nobel 2021 :

” La sua abnegazione nell’ emergenza del 2020 è stata commovente. Qualcosa di simile a un libro delle favole, da decenni non si vedeva niente del genere. Il personale sanitario ITALIANO non ha più pensato a se stesso ma a cosa poteva fare per gli altri con le proprie competenze”. Una notizia che giunge proprio mentre l’Italia ricorda con il 18 Marzo ” La giornata nazionale delle vittime del Covid-19.”

GRAZIE !!!!! 🇮🇹 EROI ITALIANI.🙏.

