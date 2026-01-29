I quartieri di Agna e Agna Le Piane ancora esclusi dai progetti di riqualificazione comunale

L’altro ieri ricorreva la Giornata della memoria e rilevavamo come proprio quella “memoria” fosse oramai smarrita con il rischio sempre più immanente di precipitare in quello stesso orrore di cui si vorrebbe mantenere il ricordo al fine di evitare di ripeterlo. Di “dimenticanza selettiva” parla oggi invece -certo per questioni meno drammatiche ma pur importantissime ai fini della qualità della vita e della dignità degli abitanti interessati- un comitato di quartiere cittadino della Città dei Sassi, costretto a rilevare, amaramente, che contrariamente da quanto proclamato nella campagna elettorale amministrativa ultima per loro nulla è cambiato. Gli interventi di riqualificazione delle aree verdi dei quartieri cittadini annunciati dall’Amministrazione comunale tagliano fuori i quartieri di Agna e Agna Le Piane. Come prima e più di prima. Ecco a seguire, infatti, la nota a firma del Presidente Giovanni Trantadue del Comitato di quartiere di Agna – Agna le Piane dal titolo “Aree verdi, giochi inclusivi e l’arte della dimenticanza selettiva.”

“Agli inizi del mese di novembre 2025, con grande enfasi comunicativa e con un rilevante impegno di fondi regionali, -si legge nel comunicato stampa- l’Amministrazione Comunale annunciava l’ambiziosa missione di cambiare il volto ambientale della città di Matera, restituendo dignità alle aree verdi di molti quartieri. Un progetto lodevole, almeno sulla carta: rimozione di giochi danneggiati, installazione di giochi inclusivi per persone con disabilità e per i più piccoli, miglioramento della rete ecologica dei parchi urbani e non da ultimo, il lodevole intento di accrescere la consapevolezza ambientale dei cittadini.

Un disegno così virtuoso da far pensare a una città finalmente attenta a tutte le fasce della popolazione. Tutte, tranne inspiegabilmente quelle residenti nei quartieri di Agna e Agna Le Piane. In questi quartieri, infatti, non risulta essere stato previsto neppure l’elemento minimo del tanto decantato “verde urbano”: nessun filo d’erba, nessuna panchina su cui contemplare il cambiamento, nessun gioco (inclusivo o esclusivo che sia), nessun segnale, nemmeno simbolico, che lasci intendere l’esistenza di una visione futura.

Apprendiamo oggi con entusiasmo dalla stampa che la procedura di gara per i lavori di manutenzione e fornitura di giochi e arredi urbani è entrata nella fase aggiudicante. Gli interventi annunciati comprendono riparazioni, sostituzioni di strutture ludiche, pavimentazioni anti trauma, percorsi pavimentati, recinzioni, cordoli e nuove installazioni nel pieno rispetto dei principi di diritto al gioco, inclusione e società.

Principi nobili, certamente, talmente nobili da non aver mai varcato, neppure per errore, i confini dei quartieri di Agna e Agna Le Piane. Qui, il diritto al gioco sembra essere stato sospeso a tempo indeterminato. L’inclusione rimane un concetto astratto e la società, evidentemente, si ferma qualche isolato prima.

Ancora una volta, questi due quartieri della periferia sud risultano assenti dalla mappa delle priorità cittadine, confermando una tradizione di dimenticanza che attraversa amministrazioni passate e, con rammarico, anche quella attuale.

Restiamo quindi in attesa di conoscere se Agna e Agna Le Piane siano quartieri temporaneamente trascurati o definitivamente esclusi dal concetto stesso di città che l’Amministrazione intende promuovere. Nel frattempo prendiamo atto che la “dignità urbana” non è un diritto universale, ma un privilegio distribuito a macchia di leopardo, mentre l’inclusione tanto invocata si ferma comodamente dove finiscono i riflettori.

In assenza di risposte concrete, continueremo a considerare le politiche ambientali annunciate non come un progetto per tutta la città, ma come un esercizio di “comunicazione selettiva”, nel quale alcuni quartieri esistono solo quando c’è bisogno di consenso, mai quando si tratta di investimenti.

Con la consueta, forzata pazienza che si riserva a chi è abituato a non essere visto.”

