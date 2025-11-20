I Preti contro il Genocidio: “sulla tragedia di Gaza chiedono di chiamare le cose con il loro nome”

“Come presbiteri, legati da affetto filiale al Successore di Pietro e in sincera comunione con i Pastori delle Chiese che sono in Italia, sentiamo l’urgenza di condividere la nostra profonda preoccupazione per la tragedia che sta vivendo il popolo palestinese, che la nostra coscienza, alla luce del Vangelo e del Magistero sociale della Chiesa, riconosce sempre più chiaramente come un vero genocidio in atto”. È quanto scrive la Rete “Preti contro il Genocidio” (una rete internazionale da circa 2.100 sacerdoti di 56 Paesi, tra cui cardinali e vescovi) in una lettera aperta del 19 novembre, indirizzata al cardinale Matteo Zuppi e a tutti i vescovi della Conferenza episcopale italiana (Cei) riuniti ad Assisi nella Basilica inferiore di San Francesco, per esortare a “Chiamare le cose con il loro nome, condannare inequivocabilmente le violenze contro i civili, invocare unitariamente che il cessate il fuoco sia davvero mantenuto, che gli aiuti umanitari possano accedere senza restrizioni e che il diritto internazionale sia finalmente rispettato”. Nella stessa lettera si chiede che il 29 novembre vi sia una giornata di preghiera e digiuno in tutte le diocesi d’Italia, in solidarietà con il popolo palestinese e del loro diritto ad avere uno Stato, nonché una mobilitazione che porti ad un pronunciamento pubblico contro ogni corsa agli armamenti. “Siamo convinti che, oggi, usare un linguaggio eccessivamente prudente dinanzi ai crimini contro una popolazione inerme significherebbe, di fatto, tradire quella carità politica’ del Vangelo che ci chiede di prendere posizione a favore degli ultimi. Siamo con Lei convinti che l’imparzialità evangelica non è neutralità morale ma piuttosto è scegliere di stare dalla parte di coloro ai quali viene negata la dignità, la terra, la casa, il futuro. Il nostro grido non nasce nel vuoto, ma si colloca nel solco di voci e gesti già espressi dalla Chiesa universale e dalle Chiese che sono in Italia.” E dopo aver elencato quanto già esternato in diverse occasioni si “esprime il proprio auspicio che, dalla voce dei Pastori e delle Chiese in Italia, possa emergere con chiarezza:

1. Una parola che chiami per nome ciò che sta avvenendo: il riconoscimento e la

denuncia come genocidio dello sterminio sistematico di persone – con decine di

migliaia di vittime – e della distruzione brutale di case, infrastrutture, coltivazioni,

ospedali e risorse vitali; insieme al blocco dell’ingresso di acqua, alimenti, medicine e

altri beni essenziali, agli sfollamenti forzati e a una devastazione ambientale senza

precedenti nella Striscia di Gaza e nella regione.

2. Una condanna inequivocabile di ogni violenza contro i civili, in particolare donne, bambini, anziani, da qualunque parte provenga; e il rifiuto di ogni giustificazione religiosa o ideologica della crudeltà, della vendetta e della punizione collettiva.

3. Una supplica unitaria perchè il cessate il fuoco sia davvero rispettato, per un

accesso umanitario libero e senza restrizioni, per il rispetto effettivo del diritto

internazionale e per un processo politico credibile che riconosca pienamente i diritti

del popolo palestinese e di tutte le popolazioni coinvolte.

In comunione con le Chiese locali, Le proponiamo di sostenere insieme ai confratelli Vescovi:

• Una giornata di preghiera e digiuno in tutte le diocesi d’Italia il 29 novembre,

Giornata Internazionale di Solidarietà con il Popolo Palestinese (che Pax Christi anima con un evento a Padova) per chiedere a Dio il dono di una pace giusta, che non sia

solo assenza di guerra, ma riconoscimento di diritti, giustizia e possibilità di futuro.

• Una mobilitazione di carità concreta che faccia ancor più conoscere lo straordinario

progetto, già concordato con il card. Pizzaballa, di aprire un ospedale ma anche la

continua promozione e formazione tramite Caritas Italiana e altre istituzioni ecclesiali presenti sul territorio.

• Un pronunciamento esplicito e pubblico contro ogni corsa agli armamenti secondo il dettato del Vangelo e della nostra Costituzione Repubblicana e a favore del diritto del popolo palestinese a un proprio Stato, libero, sicuro e riconosciuto, accanto a ogni altro popolo che abita la regione, in un quadro di giustizia e sicurezza reciproca,

quanto dei cittadini israeliani quanto dei cittadini palestinesi."

