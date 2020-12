Pubblichiamo anche oggi le estrazioni dei dati dalla piattaforma covid-19 relativi ai dati processati ieri, 22 dicembre 2020, in Basilicata da cui emerge il permanere di una situazione stabile.

Infatti -a fronte dei 1.417 tamponi processati- l’incidenza dei positivi (109 totali, 95 residenti) è del 7,69%, maggiore di quella di ieri che è stata del 4,79% ma in linea con il dato medio della settimana precedente che è stato del 7,91% e inferiore al dato nazionale che è dell’8,01%.

I guariti oggi sono 152 ma si registrano anche 3 decessi.

I ricoveri totali oscillano di qualche unità, da 101 a 100, così come quelli in terapia intensiva da 8 a 9.

Ma ecco a seguire i dati di dettaglio del report:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 23.12.2020, ORE 10.00

In attesa di validazione con comunicato della Task Force Regione Basilicata.

Report dati processati in data 22 dicembre 2020

Tamponi molecolari totali n. 177.942

Tamponi totali negativi n. 165.599

Tamponi molecolari di giornata n. 1.417

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 109

RICOVERATI N. 100

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 27

Medicina d’Urgenza n. 08

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 13

Pneumologia n. 08

Terapia Intensiva n. 04

DECEDUTI N. 3

• Abriola

• Oppido Lucano

• Avigliano (residente in Emilia Romagna)

POSITIVI TOTALI N. 109

Residenti: n. 95

N. Comune

1 Abriola

1 Acerenza (domiciliato a Pietragalla)

3 Atella

2 Avigliano

1 Baragiano

1 Bernalda

1 Brienza

1 Brindisi di Montagna

3 Calvello

1 Filiano

2 Forenza

3 Genzano di Lucania

5 Grassano

4 Lavello

1 Maschito

8 Matera

8 Melfi

2 Nova Siri

2 Oppido Lucano

2 Palazzo San Gervasio

2 Pietragalla

3 Pignola

3 Pomarico

8 Potenza

6 Rionero in Vulture

1 Ruoti

4 Salandra

1 San Fele

1 Sant’Angelo Le Fratte

2 Satriano di Lucania

2 Spinoso

2 Stigliano

2 Tito

1 Tramutola

1 Trivigno

1 Vaglio Basilicata

4 Venosa

Non residenti ed in isolamento in Basilicata: n. 4

N. Regione/Stato estero

2 Emilia Romagna, in isolamento a Ruvo del Monte (PZ)

2 Lombardia, in isolamento a Melfi (PZ) e Ripacandida (PZ)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 10

N. Regione

1 Campania

8 Puglia

1 Sicilia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 152

N. Comune

1 Abriola

1 Atella

4 Brienza

6 Calvello

1 Ferrandina

4 Laurìa

3 Marsicovetere

64 Matera

8 Moliterno

1 Montemurro

3 Montescaglioso

12 Oppido Lucano

1 Paterno

2 Pietragalla (di cui 1 domiciliato a Potenza)

1 Policoro

1 Potenza

1 San Martino d’Agri

28 Sant’Arcangelo

2 Sarconi

7 Spinoso

1 Viggianello

Guariti non residenti e domiciliati in Basilicata:

N. Regione/Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Rotonda)

1 Lazio (domiciliato a Potenza)

2 Stato estero (domiciliati a Matera)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.697

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.597

DECEDUTI RESIDENTI N. 226

GUARITI RESIDENTI N. 3.990