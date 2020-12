Nel mentre ci prepariamo ad un natale in rosso come da provvedimenti annunciati ieri sera dal Presidente Conte (https://giornalemio.it/politica/conte-ecco-le-regole-di-queste-festivita-natalizie-targate-covid19/), pubblichiamo più avanti il report della task force della Basilicata relativa ai dati processati in data 18 dicembre 2020.

Da esso si evince che -a fronte di tamponi che tornano ad essere bassi (733)- l’incidenza dei positivi oggi (67 totali, 66 residenti) è del 9,14% in un’altalena che da giorni va su e giù senza una logica apparente: ieri è stata del 6,58%, la metà di quella del giorno prima che è stata del 12,43%, dopo che era risalita rispetto al 7,62% del giorno precedente. Una stranezza a cui non viene fornita una giustificazione plausibile.

Quello odierno, comunque, è un dato superiore alla media della settimana appena conclusa che è stata dell’8,95% e a ridosso di quello nazionale che è risalito al 10%.

Tornano a crescere i guariti che oggi sono 124, mentre si registrano due decessi.

I ricoveri totali ridiscendono a 106, mentre quelli in terapia intensiva rimangono per il terzo giorno fermi a 10.

Ecco a seguire il report integrale:

“La task force regionale comunica che ieri, 18 dicembre, sono stati processati 733 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 67 (e fra questi 66 residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano: 1 Albano di Lucania, 3 Atella, 5 Avigliano, 1 Barile, 1 Bella, 1 Brienza, 1 Calvello, 2 Genzano di Lucania, 1 Laurenzana, 1 Marsico Nuovo, 2 Marsicovetere, 8 Matera (n. 1 domiciliato a Bernalda), 1 Melfi, 3 Miglionico, 1 Muro Lucano, 1 Oppido Lucano, 3 Palazzo San Gervasio, 2 Pietragalla, 1 Pomarico, 16 Potenza (n. 1 domiciliato a Vaglio Basilicata), 1 Rionero in Vulture, 1 Roccanova, 2 Ruoti (n. 1 domiciliato a Potenza), 1 San Fele, 1 Sant’Arcangelo, 1 Stigliano, 2 Tito, 1 Tursi, 1 Vaglio Basilicata.

Due sono i deceduti: 1 Lauria, 1 Potenza.

Le guarigioni registrate sono 124 così distribuite: 1 Atella, 6 Avigliano, 5 Barile (n. 1 domiciliato a Potenza), 1 Episcopia, 1 Ferrandina, 2 Forenza, 5 Gallicchio, 4 Lauria, 3 Lavello, 1 Marsico Nuovo, 1 Marsicovetere, 1 Maschito, 2 Matera, 3 Melfi, 4 Moliterno, 4 Montemilone (n. 1 domiciliato a Palazzo San Gervasio), 13 Palazzo San Gervasio, 16 Paterno, 1 Pescopagano, 3 Potenza, 8 Rionero in Vulture, 1 Ruvo del Monte, 2 Sant’Angelo Le Fratte, 3 Sant’Arcangelo, 1 Sarconi, 21 Satriano di Lucania, 10 Venosa, 1 Viggiano (domiciliato a Satriano di Lucania). Guariti residenti in altra Regione domiciliati in Basilicata: 1 Lombardia (domiciliato a Maratea).

Guariti residenti e domiciliati in altre Regioni: 1 Puglia.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.795 (5.855 all’ultimo aggiornamento, di cui 5.689 in isolamento domiciliare. Sono 3.687 le persone guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 216 quelle decedute.

Sono 106 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane:

-a Potenza 36 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 24 in Pneumologia e 8 in Medicina d’urgenza, 5 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo;

-a Matera 18 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 5 in Terapia intensiva e 10 in Pneumologia dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 173.289 tamponi, di cui 161.242 risultati negativi.”

Ecco, ora, i prospetti con i dati riassuntivi.