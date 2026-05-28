I polar di Giuseppe Dalessandro protagonisti al BookComics di Ginosa

Le atmosfere del noir contemporaneo e il fascino della narrazione investigativa approdano al “BookComics – Salone del Libro e del Fumetto” di Ginosa. Domenica 31 maggio, alle ore 12, nell’ambito del programma nazionale del “Maggio dei Libri 2026”, saranno protagonisti i romanzi “Teorema Boikena” e “Barone per un giorno”, firmati da Giuseppe Dalessandro e pubblicati da Altrimedia Edizioni.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Orizzonti 2001 ETS con il patrocinio del Comune di Ginosa, offrirà al pubblico l’occasione di entrare nel mondo narrativo di Luca Laudadio, reporter d’inchiesta e protagonista delle storie ideate dall’autore. Un personaggio che, indagine dopo indagine, attraversa territori interiori complessi e realtà di provincia dense di misteri, tensioni e contraddizioni.

Al centro dell’incontro ci sarà in particolare “Barone per un giorno”, secondo capitolo della serie, in cui Laudadio si confronta con un ritorno alle proprie origini segnato da inquietudini e ombre del passato. A sconvolgere la quiete del paese è un delitto che irrompe durante una rievocazione storica, tra antichi rituali, nobili figuranti e falconieri, trasformando la festa in uno scenario carico di suspense.

Dopo il successo di “Teorema Boikena”, Giuseppe Dalessandro torna così a utilizzare la struttura dell’indagine come strumento per esplorare le fragilità umane, i legami con il territorio e le zone più oscure dell’animo. Una scrittura che intreccia tensione narrativa e riflessione sociale, mantenendo sempre forte il rapporto con il Sud e con le sue comunità.

“Per noi di Altrimedia – sottolinea la direttrice editoriale Gabriella Lanzillotta – questo appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto con i lettori e con il territorio. Luca Laudadio continua a crescere, caso dopo caso, ferita dopo ferita, diventando un personaggio sempre più vicino alle inquietudini del nostro tempo”.

Nel corso dell’evento dialogheranno con l’autore Gabriella Lanzillotta per Altrimedia Edizioni, gli organizzatori della manifestazione e i rappresentanti istituzionali coinvolti nel progetto culturale del BookComics.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.