Ai sindacati che si dichiarano sicuri che non ci siano le condizioni per riaprire le scuole a settembre ed anche ai presidi, preoccupati perchè mancherebbero circa 20mila aule per far tornare i ragazzi a sedere tra i banchi in sicurezza e non farli rimanere a casa con la didattica a distanza, risponde la ministra Azzolina assicurando che la scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre.

Anzi dal ministero dell’Istruzione comunicano che la consegna dei banchi mono-posto (a prova di Covid) avverrà entro il 7 settembre in ogni plesso scolastico italiano e con i test sierologici che saranno effettuati a tutti i lavoratori della scuola prima della riapertura e -a seguire-tamponi a campione per gli alunni.

Infatti, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto semplificazioni, può partire anche la gara per i nuovi banchi monoposto di cui se ne occuperà il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri.

In una nota del ministero di viale Trastevere, infatti, i dirigenti scolastici sono stati invitati a compilare e inviare entro oggi un questionario con la indicazione delle esigenze dei propri plessi, con l’obiettivo di «una sostituzione dei banchi, o di un’implementazione degli stessi, in misura strettamente necessaria, da un lato, ad assicurare il rispetto delle misure di distanziamento e, dall’altro, ad incrementare la capienza delle aule sfruttando in maniera ottimale gli spazi disponibili».

Pertanto, una volta che i presidi avranno individuato le specifiche tipologie di banchi monoposto, differenziati per ordine di scuola (scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) Arcuri potrà definire le quantità totali e far partire la gara con le procedure semplificate e i tempi strettissimi che gli sono consentiti, al fine di – come scritto nella stessa circolare – «assicurare la consegna dei beni acquistati entro i primi giorni del mese di Settembre presso l’indirizzo di ogni singolo plesso scolastico».