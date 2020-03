Coronavirus multilingue e con una incognita. La situazione è arcinota e riguarda gli oltre 4000 studenti italiani che sono all’estero con i progetti di studio ”Erasmus”. Sono nel limbo: restano lì e rispettano le norme del Paese che li ospita o tornano in Italia, comunicando la loro condizione? A prendere posizione sull’argomento è il presidente dell’Unione province italiane,per la Basilicata, Piero Marrese che ha inviato una lettera al segretario generale MIchele Schiavone del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero Consiglio Generale Italiani all’estero. I voli sono bloccati? Bus,nave oppure…pazienza? Famiglie in apprensione, nonostante telefonate e videochiamate.

Una soluzione urgente e immediata per le migliaia di studenti italiani che vivono all’estero e non riescono ad rientrare. È quanto ha chiesto il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, in qualità di rappresentante dell’Unione delle Province Italiane, nella Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero Consiglio Generale Italiani all’estero.

In una lettera inviata al segretario generale del CGIE Michele Schiavone, il presidente Marrese evidenzia la grande preoccupazione che vivono i ragazzi che vivono all’estero e le rispettive famiglie in merito all’impossibilità di tornare in Italia a causa del blocco dei voli. “Non si può più aspettare, è il momento di attivarci tutti insieme e con la massima urgenza affinchè il Governo predisponga prima possibile tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei nostri ragazzi all’estero e delle loro famiglie in questo periodo di grande emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19 – sottolinea Marrese -. Più volte in passato avevo posto all’attenzione del Comitato ristretto il tema dei ragazzi che, sempre in numero maggiore, studiano e vivono all’estero; si tratta di una questione delicata che va affrontata quanto prima in sede di Conferenza Stato-Regioni-CGIE, ma in questo momento di difficoltà occorre salvaguardare i nostri giovani e le loro famiglie”.

Matera, 14 marzo 2020