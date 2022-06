I nomi del femminicidio

VAL DI MAGRA – Il coltello del maschi di famiglia e la pistola del maschio represso. “Il nome potete metterlo voi“, spettacolo teatrale scritto da Mauro Monni, diretto da Roberto Di Maio e interpretato da Susanna Sturlese alla Spezia e a Sarzana, portava in riflessione questo titolo altamente letterario.

Ma che a riascoltarlo, a qualche giorno di distanza dagli ultimi due episodi di femminicidio vicini nel tempo come vicinissimi nel loro accadimento, ci fa credere perfino che è diventato quasi impossibile aggiornare la lista dei nomi di questa realtà; quelli delle vittime, almeno; perché nomi e cognomi degli assassini, praticamente sempre maschi adulti bianchi, dovrebbero essere esposti, dopo la condanna, non per il pubblico ludibrio o la simbolica gogna, ma per capire da dove nasce il problema. Cominciando, appunto, da chi ammazza. Colui che spesso prima di uccidere aveva massacrato di botte la donna capitata sotto la furia dell’aggressore di turno. Colpevole sempre uguale, d’altronde: l’uomo di casa, attuale o ex, l’avventore e/o il respinto. Il compagno pronto a impugnare la lama assassina. Il passante buono a muovere i colpi della pistola della sua giustizia di aggressore.

In questo quadro è stato scoperto lunedì 7 luglio il cadavere della parrucchiera 43enne, all’anagrafe Carlo Bertolotti, eliminata con arma da fuoco. Che potrebbe essere la stessa calibro 22 utile qualche giorno prima, nella notte fra sabato e domenica, ad avere ferito a morte la 35enne Nevila Pjetri. Ed entrambe sono state fortemente picchiate prima di essere state uccise. Il primo fermato è un artigiano 35enne di Aulla in Lunigiana. Al momento soltanto accusato del delitto di Pjetri.

La zona è aggredita da questi drammi. Nella notte fra il 9 e il 10 gennaio 2005 a Luni Mare era stato trovato il cadavere di Laureta Kikija, 21enne di origine albanese, prostituta, uccisa a bastonate da un cliente; l’11 maggio 1998 la 32enne croata Andije Vujuvic era stata ammazzata di botte a Santo Stefano Magra; il 5 giugno 2003, in una casa di riposo a Cerri di Arcola, era stata assassinata l’infermiera 32enne Stefania Crocini; la mattina del 14 marzo 2013, la 77enne Marisa Morchi, era stata ammazzata di botte nella sua abitazione di Palvotrisia a Castelnuovo Magra; la 40enne Antonietta Romeo, il 13 agosto 2014, era stata ammazzata a colpi di pistola a Sarzana, dal marito; il 3 aprile 2018 la 53enne Roberta Felici era stata uccisa a coltellate dal suo compagno; la 24enne Alessandra Piga ha perso la vita nel pomeriggio del 12 giugno del 2021, a Colombiera di Castelnuovo Magra, ed il processo non è ancora cominciato.