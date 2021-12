E muoviti… già dall’8 dicembre, tra un assaggio di pettole, baccalà e un bicchiere di vino tradizione vuole che si dia inizio alle tavolate in compagnia, tirando fuori tombola, carte e gioco dell’oca. Ma quelle materane, naturalmente, realizzate dall’associazione Muv (il Museo virtuale della memoria collettiva) negli anni scorsi. E’ l’occasione per ricordare, trasferire detti, usi e costumi della nostra tradizione, a cominciare dal presepe visto che la nostra cultura è legata ai rioni Sassi, un ”presepe nel presepe” con una identità e una storia precisa, che ritroverete anche nei giochi. Che aspetti, che aspettate. Muvt e fai muovere l’atmosfera del Natale regalandoti o regalando un gioco della tradizione. Come? contattando direttamente l’Associazione MUV MATERA (info@muvmatera.it) oppure presso le principali librerie, cartolerie ed edicole cittadine. Passaparola…La presenza in piazza nella casetta della Pro Loco del villaggio di Natale venerdì 17 dicembre è un invito a mettere tavola. Loro, quelli del Muv, hanno cominciato con il gioco dell’oca prima di lasciare il posto ,sabato e domenica, ad altri sodalizi come riporta il comunicato della Pro Loco Matera.



GIOCHI IN TAVOLA dalla Nota del MUV

L’Immacolata, secondo antica tradizione materana, segna l’avvio delle festività natalizie.

E’ il giorno in cui prepara il presepe, l’albero e tutti gli addobbi.

Ci si riunisce in famiglia per consumare le pettole e tante altre cose buone.

La serata non può che concludersi attorno ad un tavolo per giocare tutti insieme a tombola, a carte o, i più piccoli, al gioco dell’oca.

Di certo non può mancare in tutte le case la versione materana di questi famosi giochi.

Anche quest’anno l’Associazione MUV Matera, a grande richiesta, propone:



LA TOMBOLA MATERANA:

Si tratta di una trasposizione della smorfia napoletana in chiave locale, con il valore aggiunto di immagini storiche con dizione dei numeri e delle figure rappresentate in italiano e dialetto.

Estraendo i numeri potrete ricordare quanto rappresentato agli anziani e tramandarlo ai più giovani: 51 (u march d’up e-n) il timbro del pane; 36 (u strimml) la trottola; 26 (u Sand M’d’c) i Santi medici; 90 (L’assrimm) la paura …

La confezione, oltre il tabellone, contiene 48 cartelle, numerini in legno, un sacchetto di stoffa realizzato artigianalmente ed il libretto esplicativo che vi aiuterà a ricordare gli episodi e personaggi raffigurati.

IL GIOCO DELL’OCA DI MATERA:

Il vecchio classico gioco dell’Oca con rappresentazioni a fumetto di luoghi e miti materani.

Lo scopo è quello di favorire l’aggregazione dei bambini e l’apprendimento di nozioni e vocaboli inerenti la città di Matera e le sue antiche tradizioni.

Il percorso richiama luoghi e personaggi, citati in italiano e vernacolo, arricchito da inedite illustrazioni a cura di Quintina Sarra che accompagneranno sino all’arrivo, ovviamente Matera.



LE CARTE MATERANE:

Si tratta delle classiche carte “napoletane” con pali e personaggi locali: le spade – i falcetti; i bastoni – i peperoni; le coppe – le rizzole; i denari – il grano.

Le figure: Il re S.Eustachio, il nove il cavaliere della Bruna e la donna la pupa di Matera.

Buon divertimento a tutti.

Potrete reperire questi gadget contattando direttamente l’Associazione MUV MATERA (info@muvmatera.it) oppure presso le principali librerie, cartolerie ed edicole cittadine.



LA NOTA DELLA PRO LOCO DI VENERDI’ 17 DICEMBRE

COMUNICATO DELLA PRO LOCO DI MATERA

Tra storia cultura e tradizioni

Continua la kermesse INCLUSIVA NO PROFIT PRESSO LO SPAZIO PRO LOCO DI UTILITÀ SOCIALE CULTURALE allestito (per coloro che ancora non lo sanno) nell’area del villaggio di Babbo Natale in piazza vittorio veneto contiguo ai mercatini di Natale entrambi organizzati dall’associazione ItaliaEventi Questo fine settimana si alterneranno

VENERDI 17 DICEMBRE

10:00 -13:00 L’ASSOCIAZIONE MUV MATERA (Museo virtuale della Memoria collettiva di Matera) nata per recuperare e valorizzare con la raccolta di immagini e ricordi, la memoria storica della città di Matera. Saranno presentati la versione materana ideati e dai volontari dell’associazione di famosi giochi da tavolo più conosciuti, come la tombola materana, le carte materane è la papera di Matera (il gioco dell’oca). A tutti coloro andranno a visitare lo stand sarà offerta gratuitamente una stampa di una bellissima foto d’epoca del più bel vicinato dei Sassi



16:00 – 21:00 sarà la volta della CONDOTTA DI MATERA DI SLOW FOOD che con i suoi convinti volontari oltre a divulgare le azioni e gli obiettivi della condotta di Matera, offriranno ai cittadini in cambio di un piccolo contributo per l’associazione una serie di prodotti della terrà come semi di aneto (Az. Agricola Mario Cospite), semi di rucola selvatica, cappero e peperone Crusco (Ristorante da Nico), piantine di Cipolla Rossa di Matera (Az. Agricola Pasquale Rondinone) e alberelli di ulivo (Agrifertile) illustrando le modalità di coltivazione e come utilizzarli nelle ricette del territorio.



𝙎𝘼𝘽𝘼𝙏𝙊 18 𝘿𝙄𝘾𝙀𝙈𝘽𝙍𝙀

10:00 – 13:00 sarà presente L’ASSOCIAZIONE PERSONE DOWN che presenterà ai cittadini le meritorie attività che svolgono i loro ragazzi anche inseriti nella cooperativa OltrelArte, si si cimenteranno a preparare e colorare, tra l’atro al momento manufatti di argilla.

16:00 – 21:00 ci sarà l’associazione ALLOPERA APS Associazione attiva nel settore sociale e culturale che progetta e realizza interventi di inclusione e promozione delle persone, guardando in particolare al mondo giovanile, che svolgerà attività di: scambio gratuito di libri “Lascia un libro – prendi un libro”, Lettura condivisa e maratona di lettura, invito al Tesseramento con distribuzione di gadget, ᴘᴇʀ ʟ’ᴏᴄᴄᴀsɪᴏɴᴇ si ᴘᴏᴛʀᴀnno ᴅᴏɴᴀʀᴇ ʟɪʙʀɪ ɪɴ ʙᴜᴏɴᴏ sᴛᴀᴛᴏ ᴀʟʟᴀ ʟɪʙʀᴇʀɪᴀ ᴅɪ ᴄᴏᴍᴜɴɪᴛᴀ’ ᴅɪ ᴀʟʟᴏᴘᴇʀᴀ!



DOMENICA 19 DICEMBRE

10:00 – 13:00 Sarà la volta di NATI PER LEGGERE che raccoglie genitori volontari e non solo che organizzano letture condivise rivolte ai bambini da 0/6 anni . I genitori volontari e non solo leggeranno ai bambini seduti in cerchio i libri di natale e altri racconti, per l’occasione, donati dall’associazione ItaliaEventi Sarà anche occasione per accogliere le famiglie che vorranno aderire al loro programma di letture fornendo informazione sull’associazione .



16:00 – 21:00 saranno gli scouts di AGESCI MATERA 2 a presentare le loro attività di autofinanziamento, come, tra l’altro la vendita del calendario associativo ed altro ancora occasione per far accrescere l’indipendenza dei ragazzi e la consapevolezza di impegnarsi. I ragazzi più grandi proporranno ai visitatori un sondaggio cosi da poter osservare le nostre realtà territoriali, comprese le esigenze reali cui necessità Matera