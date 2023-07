I ”Morelli” in Festa…E quanti ricordi!

Eccoli. Vincenzo con la moglie Antonietta e il figlio Emanuele che continua la tradizione della famiglia Morelli verso la Festa in onore della Protettrice di Matera, Maria Santissima della Bruna, e per il Patrono Sant’Eustachio. Loro per devozione e tradizione sono legati al giorno più lungo dei materani, tra aspetti religiosi, culturali e tradizioni. Nel negozio le immagini dei ”Santi” Patroni ci sono e per la Festa del 2 Luglio due bandiere bianche e rosse, con i simboli della Protettrice campeggiano all’ingresso del negozio ultracentenario, noto ai materani come quello di ”Michele La Stoppa”. Il suono del trombettiere della ” Cavalcata” desta non pochi ricordi, tra presidenti di comitati,bande da giro, luminarie, cavalieri e tradizioni, come quella del clero a cavallo. Un ricordo datato, interrotto nel 1980 con la caduta al rione Piccianello di monsignor Michele Giordano. ” Altri tempi- ricorda il signor Vincenzo Morelli, ultranovantenne dalla mente lucida. Ricordo il clero che montava a cavallo e in cappa magna, con tanta solennità. Quella consuetudine è stata via via accantonata ed è un peccato. Occorre volontà e sforzo per mantenere le tradizioni. Tocca ai materani che hanno anima, memoria, cultura e devozione per la Festa evitare di perdere quello che i nostri Padri ci hanno lasciato”. Auspici e ricordi…come quelli di settentrionale in transito a Matera che negli anni Sessanta, dopo aver trincato in cantina ( u ‘cidder) saliva agilmente sulla torre campanaria della cattedrale per avvitare le lampadine che ondeggiavano con la Croce. ”Evidentemente- commenta Emanuele- Era protetto dalla Madonna della Bruna…”. Buon 2 luglio a tutti,dalla famiglia Morelli, nel solco della tradizione della Festa.