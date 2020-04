Sono ormai tante le scuole che hanno attivato la didattica a distanza per fare in modo di non fermare l’attività didattica dell’anno scolastico 2019/2020. Tra questi anche il Conservatorio Duni di Matera che sta già avendo grandi soddisfazioni anche nelconfronto con altre istituzioni. In particolare due allieve hanno partecipato e vinto l’audizione a distanza per l’Orchestra Gioachino di Pesaro e Urbino. Questa è la conferma che la scuola non ha attivato questo strumento digitale solo per continuare la didattica ma per utilizzarla in tutto il suo potenziale possibile.

Di seguito la nota

Anche il Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera, Istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale, ha attivato come richiesto dal DPCM del 17 marzo e dai precedenti la didattica a distanza, pratica eccezionalmente nuova per queste istituzioni. Ma il miracolo lo hanno compiuto le alunne Federica Tarturo e Miriana Riviello frequentanti il primo anno del triennio accademico di primo livello del conservatorio materano, rispettivamente nei corsi di violino e contrabbasso, nonostante la pratica della didattica a distanza, dovuta all’emergenza Coronavirus, oltre alle normali lezioni teoriche musicali e di strumento con vari docenti sono riuscite anche a perfezionare passi orchestrali per partecipare, sempre on line, all’audizione per l’Orchestra Gioachino di Pesaro e Urbino. Audizione che si è tenuta pochi giorni fa e che ha visto la violinista e la contrabbassista idonee e vincitrici del concorso. L’Orchestra Gioachino ha partecipato ultimamente ad importanti Festival e rassegne internazionali non ultima ai Concerti del Quirinale in diretta Rai3 sotto la direzione di Beatrice Venezi. Nel 2020 l’orchestra, nei moltissimi concerti programmati in Italia, impronterà il suo repertorio sulle composizioni sinfoniche di Beethoven e Rossini e sarà affiancata nella sua attività da figure professionali di indiscussa caratura nazionale e Internazionale. Le due musiciste saranno perfezionate durante tutta l’esperienza musicale dalla violinista Laura Marzadori spalla dei primi violini dell’Orchestra del Teatro alla Scala.

Il Conservatorio materano, per l’emergenza coronavirus, non si è sottratto alla responsabilità richiesta alle istituzioni in questo momento di eccezionale difficoltà, garantendo i servizi fondamentali ai propri studenti nel pieno rispetto delle normative e del buon senso, costituendo un gruppo di lavoro, composto da docenti e studenti di musica elettronica e composizione, per supportare i 100 docenti e più di 800 studenti alla nuova pratica della didattica a distanza attraverso una Web App, dedicata, che si integra con il sito del conservatorio (http://www.conservatoriomatera.it) collegata ed una piattaforma utilizzata per le video lezioni, supportati continuamente dalla segreteria didattica ed amministrativa della massima Istituzione musicale materana, coordinati dal Direttore Amministrativo Dott. Costantino De Finis, attraverso il lavoro agile come previsto dai vari DPCM sul coronavirus.

L’auspicio del Direttore Saverio Vizziello è quello di un ritorno rapido alla normalità per poter essere sempre protagonisti musicalmente sul territorio attraverso le moltissime attività di formazione e produzione che hanno sempre caratterizzato il nostro Conservatorio a Matera, in Italia e nel Mondo.