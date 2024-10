I Migranti sono una risorsa. Ma la Basilicata è ferma all’emergenza…

Perdiamo popolazione, vanno via i giovani (e non solo) che sono il nostro futuro. Ma in Basilicata si continua a fare poco o nulla, con tanti annunci (usiamo un eufemismo) per includere, coinvolgere, motivare i migranti a entrare in pianti stabile nella filiera sociale e produttiva. E’ un paradosso che ha tante chiavi di lettura, ma il risultato è sempre lo stesso. E il Dossier statistico Immigrazione 2024 , presentato oggi a Matera (https://giornalemio.it/eventi/matera-il-29-ottobre-presentazione-del-dossier-statistico-immigrazione-2024/ ) su iniziativa del Centro Studi e ricerche Idos, in collaborazione con Il Centro studi Confronti Istituto di studi politici ” San Pio V” ne è una conferma. Senza dimenticare le continue lamentele delle imprese che non trovano anche manodopera da specializzare ( è il caso del settore mobile imbottito) e la qualità della vita che si abbassa, soprattutto nei piccoli centri, perchè la logica dei numeri ( perdente per la Basilicata) accresce il taglio dei servizi. Effetto della cultura del governo centrale che continua ad avere una visione ”autarchica” del problema immigrazione che va di pari passo con il calo demografico (ne ha parlato anche Papa Francesco), la mancanza di scelte di politica industriale per restituire competitività alle aziende e anche amministrative che tengono in piedi il sistema del sommerso: dall’agricoltura all’industria all’edilizia dove, guarda caso,gli incidenti sul lavoro sono ricorrenti.



” La Basilicata- ha scritto nella presentazione Paola Andrisani del Centro studi Idos Basilicata-è bloccata da anni in una gestione perennemente emergenziale dell’accoglienza dei migranti e dei lavoratori stagionali in transito. Resta irrisolto il problema del Cpr di Palazzo San Gervasio. La morte al suo interno di un giovane marocchino, avvenuta nell’agosto scorso, ha acceso nuovamente i riflettori sul un luogo dove i diritti umani sono sospesi” E veniamo ai numeri del corpo Dossier. Ne abbiamo scelti alcuni . Altri possono essere scaricati dal sito on line www.dossierimmigrazione.it

Sono 25986 ( con un +7,3 per cento rispetto all’anno precedente)i cittadini stranieri residente nel 2023 in Basilicata. Il dato, che fa riferimento a dati Istat, è contenuto nel Dossier statistico 2024 La percentuale maggiore, pari al 51 per cento è in provincia di Matera. Continuano a diminuire la percentuale femminile(pari al 45,9 per cento dei residenti, mentre aumentano i nuovi nati che sono 204. Le acquisizioni di cittadinanza italiana sonon state 868, in aumento rispetto al 2022 quando erano state 741 e di queste ben 717 in provincia di Potenza. I titolari di permesso di soggiorno, alle fine del 2023, sono stati 14521, in gran parte non coniugati (66,5 per cento) appartenenti alla fasica di età 30-44 anni ( il 31 per cento) e con un permesso a termine per il 59,8 per cento e in prevalenza uomini (56 per cento). Gli stranieri più rappresentati tra i titolari di permessi di soggiornono sono gli albaenesi( 17,9 per cento), gli ucraini (12,1 per cento), i marocchini (11,1 per cento e i cinesi (6,8 per cento). E’ in aumento la presenza di migranti 2664 nelle strutture di accoglienza (+27,1 per cento rispetto al 2022). Di questi 1869 nei Cas e 705 in altre tipologie. Gli studenti iscritti nelle scuole lucane (la maggior parte nelle primarie) sono stati 3603, di cui 1534 nati in Italia. I lavoratori stranieri sono prevalentemente dipendenti (86 per cento), occupati in prevalenza nel settore dei servizi e di cufa, agricolo (37 ,1 per cento), industria (23,7 per cento) e in particolare nell’edilizia pari al 13,3 per cento.