I messaggi di cordoglio per la scomparsa di Saverio Petruzzellis

Pubblichiamo a seguire i messaggi di cordoglio per la scomparsa improvvisa di Saverio Petruzzellis:

Quello del CONSIGLIERE REGIONALE DEL PD, ROBERTO CIFARELLI, PER LA MORTE DI SAVERIO PETRUZZELLIS “La morte di Saverio Petruzzellis mi addolora particolarmente. Un uomo mite e perbene ed un politico avveduto e mai sopra le righe. Sempre a disposizione della sua terra.

Da dirigente politico, da consigliere regionale nonché da dirigente della Provincia di Matera ha sempre anteposto il bene della comunità agli interessi di parte o di qualcuno.

Orgogliosamente uomo della sinistra lucana, – aggiunge il Consigliere – ha sempre rappresentato, per i militanti, per i cittadini e per la società civile nel suo complesso, un punto di riferimento su come quotidianamente si può coniugare ascolto del territorio e buona amministrazione.

Ci stringiamo intorno alla famiglia e continueremo a ricordare Saverio per il suo impegno e per la sua gentile determinazione.”

Matera, 30 settembre 2024

Quello dell’UNITEP APS Matera di cui è stato per lunghi anni Presidente e sino alla sua scomparsa, vice presidente: “Con profondo dolore, la UNITEP – Università della Terza Età di Matera – annuncia la scomparsa del caro Saverio Petruzzellis, già Presidente della nostra associazione e attuale vice Presidente. La sua dedizione, il suo impegno e la sua passione per l’educazione e la comunità resteranno per sempre nei nostri cuori. Saverio ha saputo guidare Unitep mnei momenti più difficili riuscendo a tenere aperti i corsi di studio anche durante il duro periodo del Covid e ha riscosso sempre dedizione e rispetto da parte di tutti gli aderenti. Tutti gli iscritti della UNITEP si uniscono nel dolore e nella tristezza per questa grave perdita. Saverio Petruzzellis è stato un punto di riferimento per molti di noi, un esempio di leadership e umanità che ha arricchito la vita di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. In questo momento di lutto, esprimiamo la nostra più sentita vicinanza alla famiglia Petruzzellis. Che possano trovare conforto nel ricordo di un uomo straordinario, il cui spirito continuerà a vivere attraverso le numerose vite che ha toccato. Con affetto e rispetto. Il consiglio direttivo, i docenti, gli iscritti tutti.” UNITEP APS Matera