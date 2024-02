“I luoghi dell’anima..” tra le chiese di Matera

Chiese non solo come luoghi di culto ma come culle di storie, fede ed emozioni tanto da diventare veri e propri luoghi dell’anima.

Ed è questa narrazione che, probabilmente, ha ispirato Elena Baldassarre scrittrice de

I luoghi dell’anima. Storie, racconti, passeggiate tra le chiese di Matera (Altrimedia Edizioni in collaborazione con Logos) che sarà presentato venerdì 23 febbraio alle 18.30 nel Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile, in piazza Duomo a Matera.

La dimensione della religiosità è l’anima della cultura popolare: lo testimoniano la bellezza dei luoghi, il fascino del paesaggio, la ricchezza delle tradizioni, il legame profondo che gli abitanti di ogni comunità hanno per il santo protettore o per i riti dei tempi liturgici, di cui le tante chiese sono testimonianza.

I luoghi dell’anima è una guida alla visita consapevole delle chiese di Matera per un visitatore che voglia andare oltre la bellezza delle forme e che sia disposto a immergersi nella città fino a entrare nel cuore religioso di questa nostra terra, attraverso un percorso ascensionale alla riscoperta del Sacro.

Si suggeriscono itinerari orizzontali e verticali che offrono la possibilità di attraversare il territorio in tutte le sue dimensioni dando vita a un reticolo di suggestioni spaziali e spirituali.

Seguendo i percorsi indicati, si ha l’idea di come la città e la sua coscienza religiosa siano andate man mano crescendo e di come sia possibile leggere ancora, scavati e incisi nel tufo, pietra pesante e friabile, i segni, ininterrotti nel tempo, della fede dei Materani.

La scaletta della serata prevede i saluti del vescovo, don Antonio Caiazzo, e a seguire interverranno insieme all’Autrice: il direttore responsabile di Logos Domenico Infante, il presidente del Parco Culturale Ecclesiale “Terre di Luce” Lindo Monaco e l’editore Vito Epifania.

I luoghi dell’anima è un volume con una vasta bibliografia ed è arricchito da fotografie e box di approfondimento.

Elena Baldassarre nasce a Bari dove si laurea in Giurisprudenza. Vive a Matera. Con passione di ricercatrice racconta le vicende di famiglia in Mio nonno… faceva le mozzarelle e in Non solo Pascoli pubblicati con le Edizioni Giannatelli. Con l’Associazione MUV Matera partecipa alla stesura dell’Albo Materano.