I luoghi della rinascita: Alianello Vecchio

ALIANELLO VECCHIO – Oltre la luna e i calanchi. “I luoghi della rinascita” è la prima in assoluta dall’ultimo esodo da Alianello Vecchio, la prima manifestazione pubblica che si svolgerà il 10 agosto negli spazi abbandonati del paese. In punti che non hanno più abitanti ma che sempre di più sono scelti come location cinematografiche e non solo. La data fa parte comunque di un evento strutturato per tre luoghi diversi e prossimi fra loro, simbiotici, e che vengono dalle stesse radici: Alianello Vecchio, Alianello Nuovo e Aliano.

Nel paese vecchio, appunto il 10 agosto, dalle ore 17 si terrà un convegno-dibattitto sul tema, organizzato dall’associazione promotrice degli eventi, “Afa” (Alianello Futuro Antico), con “Med in Lucania”, il patrocinio del Comune di Aliano e la collaborazione di “Scatto Lucano”, Parco Letterario “Carlo Levi” di Aliano, Festival “La luna e i calanchi”, Balletto lucano e associazione “Svimar” di Potenza. Il momento di discussione sarà moderato da Elenia Marchetto ed interverranno il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo, la presidentessa di Afa, Rocchina Lepore, il presidente di Med, Dino Nicolia, il presidente del Parco Levi, Virgilio Caivano, oltre a diverse artiste e artisti, giornalisti e scrittori, fotografe e fotografi. L’appuntamento servirà anche per presentare la nuova realtà lucana di conoscenza, valorizzazione, promozione del patrimonio culturale di Alianello Vecchio, verso la rinascita del luogo: Alianello Futuro Antico. L’idea è inoltre correlata a due mostre, una fotografica e una pittorica, che faranno da cornice e contesto descrittivo. La mostra fotografia FREE curata da Scatto lucano, avrà le foto di Angela Demma, Vito Bozza, Antonio Cillo, Nicola Tafuno, Sonia Pistoia, Claudio Bernardi, Rosa Maria Bernardo, Rossella Persia e Mario Bruno Liccese.

Le opere pittoriche esposte sono invece di Rocchina Lepore, Alberto Barra e Patrizia Ferrara. Entrambe le mostre saranno portate ad Aliano i giorni 19, 20 e 21, per un allestimento all’interno del Festival letterario La luna e i calanchi e il 27 agosto ad Alianello Nuovo. Per la giornata del 27 il paese nuovo è stato scelto anche come itinerario per una passeggiata guidata dal prof. Franco Mattatelli, autore di molte pubblicazioni storiografiche dedicate a questi luoghi della Basilicata e non solo, con gli stessi Lepore e De Lorenzo. I luoghi di margini non devono morire, dicono in qualche modo gli organizzatori. E, paiono specificare, nemmeno possono essere ridotti sempre e solo a museo a cielo aperto.