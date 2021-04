Per gli appassionati della lettura libri e pane sono due beni di prima necessità. Ed è da questa riflessione che le Associazioni Potenza Città per le Donne e Matera Città per le Donne in collaborazione con Letti di Sera, Lions Club Potenza Host, Centola e le librerie e case editrici locali hanno messo in campo una bella iniziativa in occasione della giornata mondiale del libro e dell’editoria Venerdì 23 Aprile : LIBRI BUONI COME IL PANE.

Lo scopo è quello di arrivare “alla pancia” dei cittadini non solo sensibilizzando la lettura come nutrimento ma anche raccontando le emozioni che i libri ci permettono di vivere, quelle emozioni sono capaci di trasportarci in posti fantastici.

“Si parla sempre più spesso, soprattutto in questo tempo sospeso dell’importanza della lettura e del libro, si legge in una nota diffusa dall’associazione Letti di sera a firma delle due referenti della rete città per le donne di Potenza e di Matera le Dott.sse Simona Bonito e Isabella D’Alessandro. Come è noto il libro è stato riconosciuto bene di prima necessità, e le librerie e le case editrici considerate come farmacie e alimentari. I libri sono una finestra sul mondo e una farmacia e cura per l’anima e per il corpo. I libri curano, confortano, nutrono. Sono i nostri amici fedeli e inseparabili, e lo sono ancora di più in un momento complesso come quello che tutti noi stiamo attraversando”.

Ed è così che un libro si trasforma in bene primario, necessario, indispensabile per la sopravvivenza, buono da gustare e soprattutto inebriante come il profumo del pane caldo appena sfornato.

Certo, come scrive Pennac “Il verbo leggere, come il verbo sognare e amare, non sopporta l’imperativo“, ma chi non legge non sa davvero quello che perde ed è questo che si deve cercare di comunicare e di far comprendere. I libri sono buoni come il pane.

I libri, come il pane, portano con sé memorie, valori simbolici, metafore che vanno oltre al semplice sfamare il corpo: i libri, come il pane, nutrono anche lo spirito. È questa la loro peculiarità: essere al tempo stesso cibo e segno.

L’iniziativa vuole raccontare in una giornata particolare, quella del 23 aprile dedicata al libro e all’editoria la metafora del libro come nutrimento, materiale e simbolico al tempo stesso e vogliamo farlo attraverso un gesto di gratitudine, verso chi, in questo delicato momento è impegnato nella campagna vaccinale in Basilicata.

Potenza Città per le Donne e Matera Città per le Donne in collaborazione con Letti di Sera, Lions Club Potenza Host, Centola e le librerie e case editrici locali hanno, inoltre avviato una raccolta di libri da donare agli operatori sanitari e volontari impegnati nella campagna vaccinale presso le Tensostruttura di Potenza e Matera – hub vaccinale regionale nell’ex parcheggio dell’ospedale San Carlo, che senza risparmiarsi in questo momento storico stanno lavorando incessantemente.

Ogni operatore riceve un libro contenuto in un sacchetto che ricorda quello del pane, proprio a voler evidenziare il concetto del libro buono come il pane, un libro che nutre e che cura esattamente come stanno facendo medici e infermieri per il bene della nostra comunità. INSOMMA, LIBRI E PANE COME LIEVITO PER UNA NUOVA RINASCITA.

L’evento è patrocinato dal Consiglio Regionale della Basilicata, dal Comune di Potenza, dalla Protezione Civile di Potenza e ASP.

Hanno aderito all’iniziativa

Letti di Sera, Lions Club Potenza Host, Libreria Dell’Arco Matera, Libreria Di Giulio Matera, Libreria Mondadori Matera, Libreria ed Edizioni Giannatelli Matera, He Wolf di Daniele Alvaro – Matera, Altrimedia Edizioni, – Diotima Srl, Edizioni Edigrafema – Matera, Edizioni Magister – Matera, Edizioni Les Flaneurs, Libreria Ubik Potenza, Dibuono Edizioni Villa D’Agri, Premio Letterario La Pulce, Premio Letterario Basilicata, Circolo Spaventa Filippi, Fondazione Sinisgalli, Libreria Mondadori Potenza, Universosud, Villani Editore, Libreria Kirya Potenza, Comune di Avigliano.