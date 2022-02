Modus in rebus… e con un pizzico di comunicazione preventiva parrocchiani, cittadini legati alla memoria dei luoghi e di quanti l’hanno frequentata, amministrata, avrebbero riportato nella giusta dimensione i timori sulla ”cancellazione” dei graffiti, realizzati dall’artista materano Nicola Morelli, nel presbiterio della chiesa di San Paolo apostolo al rione Villalongo. L’AVVISO che campeggia ai piedi dell’altare, a firma del parroco don Donato Di Cuia, rassicura ” I lavori di ripulitura delle pareti dell’abside non sono ancora ultimati. In questi giorni si sta procedendo con l’ ausilio delle maestranze competenti al recupero e ripristino dei graffiti raffiguranti i sette sacramenti”. Una mano di bianco, conservativa, sulle pareti dell’altare è il passo propedeutico per affidare a professionalità il ripristino dei graffiti.



A confermarlo lo stesso parroco, che abbiamo raggiunto per capire cosa era successo e come stesse procedendo. Del resto siamo devoti a San Tommaso e per deontologia professionale è bene verificare sul campo l’entità e la veridicità di quanto accade. A questo abbiamo aggiunto il legame a quella chiesa, per essermi sposato e per aver battezzato le figlie, oltre a una amicizia datata con Don Nicola Colagrande scomparso nel settembre 2019. Don Donato ne ha raccolto l’eredità e intende mantenere, oltre che manutenere quello che la chiesa di san Paolo rappresenta anche dal punto di vista artistico e culturale.



Del resto Nicola Morelli è stato un artista, e non solo, che ha lasciato dentro e fuori della chiesa la sua impronta. E altre opere in Vaticano, oltre a testimonianze che Matera dovrebbe riprendere, conoscere e valorizzare. La rivista Mathera, in un servizio pubblicato sul n.11 del 2020 http://www.rivistamathera.it/wp-content/uploads/2021/09/Ricciardi-Nicola-Morelli-eclettico-artista-materano-Novecento.pdf ha descritto minuziosamente l’opera di Morelli con gli interventi di Giovanni Ricciardi sull’ eclettico artista materano del Novecento e sulle monete disegnate per lo Stato della Città del Vaticano e di Nino Vinciguerra ” La mia amicizia con Nicola Morelli ”il colonnello” . Ma invitiamo, in attese del ripristino dei graffiti, a leggere anche l’intervento di don Nicola Colagrande sulla ”Parrocchia di San Paolo a Villa Longo. Anche noi costruiamo la storia”. Periferie? Sono il cuore di Matera, non dimentichiamolo.