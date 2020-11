Un giovane, il sindaco di Matera, che ha studiato si è laureato fuori e ha cominciato a lavorare in quella Firenze, città d’arte come Matera. Domenico Bennardi è la persona giusta e sensibile per guardare a quella fascia di età, compresa tra 20 e 29 anni, fuori a studiare come tanti della generazione dei tablet e dei trolley che al momento ha poche opportunità per tornare. A guardarci bene è una situazione che riguarda una buona metà delle famiglie materane e della Basilicata. Occorre creare le condizioni per invertire la tendenza, lavorando su quello che si ha, che occorre completare quanto a servizi e logistica. E l’obiettivo di mettere in rete le potenzialità di sviluppo, di fare rete e di promozione dell’ offerta universitaria, di ricerca e innovazione di Matera, valorizzando appieno il Campus dell’Ateneo di Basilicata, è una buona base di partenza per creare e far funzionare una città universitaria degna di tal nome,tanto più che Matera ha una utenza comprensoriale proveniente anche dalle province di Bari e Taranto. Occorre attivare tavoli operativi e quello attivato con il neo rettore dell’Università di Basilicata Marcello Mancini è tra questi. Ma occorre mettere mano oltre al lavoro di rete ai servizi da completare, come lo studentato che è ancora un cantiere. Quanto alle risorse occorre non farsi molte illusioni. Il flusso delle royaties del petrolio si è pressocchè esaurito e i costi di gestione sono arcinoti, pur essendo contenuti con le limitazioni didattiche imposte dal coronavirus. Si dovranno,piuttosto, consolidare le attività in corso, lasciando da parte – è una nostra valutazione- sogni e progetti onerosi, come la facoltà di medicina, della quale la Basilicata non ha affatto bisogno. Comune e Unibas possono comunque progettare insieme, magari attingendo da risorse europee, lavorando con la Regione e soggetti privati che vogliano investire da queste parti. Dipenderà molto dall’appeal e dalla credibilità che la Matera culturale, dell’innovazione e della ricerca saprà tirar fuori per i giovani studenti italiani e stranieri che nella Città dei Sassi potrebbero trovare motivi per formarsi, specializzarsi e fare ricerca. Progetti di nicchia, unici, ad alto valore aggiunto. Discorso appena avviato con l’Ateneo ma da estendere ad altri referenti istituzionali. Alcuni, come la Regione, finora non hanno mostrato dinamismo nell’affrontare questi temi. Normale amministrazione. Serve altro per frenare la fuga di cervelli, ridurre lo spopolamento di tanti centri e rilanciare l’economia locale, che passa anche per ricerca, istruzione. Stimolante, riteniamo, sarà il confronto con enti, società e privati che potrebbero investire da queste parti. Una occasione mancata, ricordiamo,con l’anno da capitale europea della cultura.



“MATERA E’ PRONTA PER LA CITTA’ UNIVERSITARIA”

Il sindaco Bennardi ha incontrato il rettore dell’Unibas Mancini

Un adeguato sostegno istituzionale e investimenti che sappiano valorizzare la capacità attrattiva di Matera per la creazione di una città universitaria: questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto stamattina tra il sindaco, Domenico Bennardi, e il rettore dell’Università della Basilicata, Marcello Mancini. Alla riunione hanno preso parte anche l’assessore Raffaele Tantone, il direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Aldo Corcella, il professor Ferdinando Mirizzi, il direttore generale dell’ateneo Giuseppe Romaniello e il dirigente Pierluigi Labella.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto nel campus di via Lanera, è stata illustrata l’offerta didattica e dei servizi del polo universitario materano e sono state discusse le potenzialità di sviluppo.

“Il polo universitario di Matera, istituito nel 1992, rappresenta un’opportunità che non è stata ancora colta pienamente – ha detto il sindaco Bennardi -. L’obiettivo da perseguire è quello di rendere più estesa e profonda la missione dell’Unibas, creando a Matera una vera città universitaria, che sia in rete con gli altri presidi culturali già esistenti e con quelli in via di realizzazione: il villaggio digitale di San Rocco, il centro di geodesia spaziale, la scuola di restauro, il conservatorio musicale, il centro sperimentale di cinematografia, la casa delle tecnologie emergenti, il nuovo progetto Piazza Wi Fi Italia. Si tratta di straordinarie risorse per costruire occasioni qualificate di lavoro, specie nell’industria culturale e creativa, dove è particolarmente importante un efficace e rapido trasferimento di conoscenze tra chi le crea e chi le utilizza.



“Una città come Matera che, nonostante un incremento demografico lieve ma costante che dura da oltre un decennio, lamenta un calo dei residenti nella fascia critica di età 20-29 anni – ha aggiunto il sindaco -, non può permettersi di non sfruttare adeguatamente questo enorme patrimonio. La capacità di attrarre studenti non è solo cruciale per il polo universitario, ma costruisce una formula di abitabilità più di quanto non lo sia il turismo, in grado di rivitalizzare le città, come già avviene, ad esempio, per Perugia, L’Aquila, Trento”.

Il rettore Mancini ha manifestato ampia disponibilità a collaborare affinché l’università entri nel modo più ampio ed esteso nel tessuto cittadino, evidenziando la necessità di migliorare i servizi agli studenti, fornendo loro assistenza, arricchendo la loro esperienza e valorizzando le peculiarità del territorio.

Matera, 4 novembre 2020

