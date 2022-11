I giovani musicisti dell’orchestra sinfonica di Matera, ringraziano ma chiedono continuità

Si colloca tra la constatazione di qualcosa che è già una bella realtà e la speranza che tutto possa continuare al meglio, sino al top della stabilità, la nota -che pubblichiamo a seguire- a firma dei/delle 28 giovani musicisti/e che compongono l’Orchestra Sinfonica di Matera. Quasi tutti provenienti dal territorio e formatisi nel conservatorio materano rivendicano il lavoro ed i risultati di questo primo periodo, ma nel contempo sottolineano lo stato di precarietà che li attanaglia, e nel ringraziare gli enti che hanno consentito questa ottima partenza si augurano che gli stessi contribuiscano a far si che gli si consenta di ” poter raggiungere in futuro la possibilità di un lavoro stabile realizzando così il nostro sogno di operare nella nostra regione“. Ma ecco a seguire la “lettera aperta” e le firme:

Tra speranza e realtà: positiva testimonianza

dei giovani musicisti dell’Orchestra Sinfonica di Matera.

“I sottoscritti musicisti dell’Orchestra Sinfonica di Matera, strumentisti professionisti provenienti in larga misura dal Conservatorio “Egidio Romualdo Duni” e dal territorio lucano, ringraziano Gianna Racamato, Presidente della Fondazione dell’Orchestra Sinfonica di Matera, Domenico Bennardi, Sindaco del Comune di Matera, Piero Marrese, Presidente della Provincia di Matera, Saverio Vizziello, Direttore del Conservatorio Duni di Matera e Direttore Artistico dell’Orchestra Sinfonica di Matera, e il Presidente Vito Bardi della Regione Basilicata, per aver sostenuto la nostra Orchestra nel processo di approvazione della candidatura ad ICO (Istituzione Concertistica Orchestrale) da parte del Ministero della Cultura per il triennio 2022 – 2024.

In seguito alle audizioni pubbliche mirate agli organici utilizzati, la nuova realtà musicale di Matera e della Regione Basilicata, in questi mesi, ha già realizzato entro questa data più di 1800 giornate lavorative, 27 concerti e assunto più del 30% dei lavoratori/musicisti a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2022, assolvendo già da ora ai minimi richiesti dal DM del 25 ottobre 2021 per il prosieguo del percorso che potrebbe portare l’Orchestra della Città dei Sassi a diventare Orchestra stabile.

L’Orchestra Sinfonica di Matera, già da quest’anno, è stata alla ribalta nazionale grazie ai concerti in occasione della visita di Papa Francesco a Matera e ai grandi nomi che hanno partecipato alle attività musicali organizzate in questo periodo tra cui: Al Di Meola, Francesco D’Orazio, Francesco Nicolosi, Pietro Mianiti, Daniele Agiman, Elicia Silverstein, Luigi Maio, Vincenzo Perrone, Pasquale Veleno, Fabrizio Festa, Carmine Catenazzo, Pablo Varela, Deborah Tarantini, e tanti altri solisti e direttori che saranno ospitati entro dicembre. È opportuno anche sottolineare la presenza della nostra Orchestra in tutta la Regione con concerti a Matera e Potenza e nella provincia di Matera a Nova Siri, Stigliano, Montalbano, Miglionico, Montescaglioso, Pisticci, Calciano, Garaguso, Rotondella, Tursi, Marconia, Grassano.

Noi giovani musicisti del territorio ci auguriamo di poter raggiungere in futuro la possibilità di un lavoro stabile realizzando così il nostro sogno di operare nella nostra regione, stimolati da un nuovo ambiente culturale che favorisce la nostra crescita musicale.

Auspichiamo a gran voce alla politica regionale, provinciale e comunale l’attenzione continua a questa nuova realtà nata a Matera, confidando nel fatto che per la prima volta nella Città Capitale Europea della Cultura e Patrimonio dell’Umanità le risorse economiche stanziate rimangano sul territorio a favore dell’occupazione locale e della crescita culturale del nostro territorio.”

I MUSICISTI FIRMATARI:

ELISA CALABRESE flauto

EGIDIO TIMPONE corno

EMANUELA DIPALMA violino

BRUNA TIRELLI violino

CARMELA D’ERI violino

FRANCESCO RICCARDI violino

LAURA MANDARINO viola

CHIARA VITELLI viola

VERONICA IANNELLA violoncello

GRACE TROILO contrabbasso

MIRIANA RIVIELLO contrabbasso

VINCENZO PACE trombone

BENEDETTO RUTILO tromba

LUCA TONOLLI clarinetto

PASQUALE TAMBORRINO percussioni

TIZIANA MALAGNINI corno

DELIA DE LUCA PICIONE violino

FRANCESCA MANDARINO viola

FEDERICA DI NUCCI violino

MIRIAM MONTELLI violino

ALESSANDRO ROTELLA oboe

ELEONORA LORUSSO corno

ISABELLA MANERA violino

NICOLA DILORENZO trombone

FEDERICA TARTURO violino

GIOVANNI CANNITO tromba

FABRIZIA SPADA MUSICISTA collaboratore

KEVIN GRIECO musicista collaboratore