I filmati del 2 Luglio…ricordando Donato Michele Sardone

Sentiremo senz’altro la sua mancanza alla Festa della Bruna, della quale era devoto, e quella di una telecamera d’antan, con tanto videocassetta VHS, come lo abbiamo più volte incontrato durante il giorno più lungo dei materani. Quel 2 luglio che ha visto per tante edizioni Donato Michele Sardone ”farsi tutta una tirata” (tranne la pausa pranzo) per riprendere la Festa dalla processione dei Pastori fino a quella serale con il carro trionfale, la ”calvchet” la cavalcata dei cavalieri della Bruna fino all’assalto e alla distruzione del manufatto in piazza Vittorio Veneto. E Sardone aveva il senso della posizione, sempre al punto e al momento giusto anche per seguire la sequenza dell’incendio di batterie. Approfittava dei momenti di pausa per una chiacchiera, per asciugarsi il sudore, bere un bicchiere d’acqua e controllare la durata della cassetta: 120, 240 vhs. Ogni anno riprendeva tutto. Aveva una videoteca completa. Ci aveva invitato ad andarla a vedere dopo la Bruna…alcuni anni fa. Ma non ci fu tempo. Lo abbiamo incontrato per caso lo scorso anno. Un breve saluto, finchè per caso- e solo ora, a causa di impegni di lavoro- abbiamo letto su un manifesto che ci ha lasciati. Aveva 76 anni. Donato Michele fa parte della storia della Festa della Bruna e dell’affetto e della simpatia di tanti materani, che hanno apprezzato la sua semplicità.