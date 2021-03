In occasione dell’ennesimo anniversario, il trentatresimo per l’esattezza della scomparsa dei giovanissimi fidanzati di Policoro, l’AIDE impegnata da sempre a difesa della protezione dei diritti umani attende giustizia per onorare la memoria dei giovani Luca Orioli e Marirosa Andreotta e per far si che eventuali altri malintenzionati possano farla franca.

AIDE nell’essere vicina ai cari delle giovani vittime, continuerà anche per il futuro a tenere vivo questo infausto ricordo fino a quando gli autori che sono stati i protagonisti non saranno assicurati alla giustizia, che speriamo

voglia riaprire le indagini al dolo fine di conoscere la verità. Questo è quello che AIDE FERMAMENTE RIVENDICA