In risposta al quesito se i farmacisti lucani siano abilitati, come in Puglia, al rilascio del certificato di guarigione e conseguente invio al paziente del Green Pass, il dottor Antonio Santangelo -segretario regionale della FIMMG- ricorda che “in Basilicata la procedura per il rilascio del certificato di guarigione è riservata ai soli medici“.

Aggiungendo che tale procedura “Non può mai essere automatica, in caso contrario i farmacisti e i laboratori di analisi si approprierebbero di un atto che è e deve essere solo medico.

La conferma viene anche dal Direttore sanitario della ASP Luigi D’Angola che al TG3 ha chiarito che per i positivi sintomatici l’uscita dall’isolamento richiederà, oltre al rispetto dei termini di legge (10 giorni o 7 per i pazienti con terza dose) anche una valutazione clinica.

Sempre a differenza della regione Puglia la Basilicata non richiede un test di terza generazione (solitamente appannaggio dei soli laboratori di analisi) per certificare l’uscita dall’isolamento.

Il segretario regionale della FIMMG ha richiesto al Presidente Vito Bardi che le procedure concordate vengano rese cogenti con una delibera di giunta.

È assolutamente necessario richiamare l’attenzione dei cittadini sul diverso significato e la diversa durata del periodo di isolamento (positivi) e di quarantena (contatti di positivi) giacche con l’equiparazione dei test rapidi rapidi a quello molecolare assistiamo alla violazione dell’isolamento da parte di un certo numero di pazienti che ignari della norma (spesso perché non ancora comunicata a mezzo sms e mail) si recano in farmacia per ottenere un test rapido che presumono possa farli uscire prematuramente dall’isolamento se negativo.

Cosa assolutamente non permessa.”