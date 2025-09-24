“I droni non fermeranno l’umanità”, presidio a Potenza per la Global Sumud Flotilla

“I droni non fermeranno l’umanità”. L’attacco di stanotte contro la Global Sumud Flotilla è inaccettabile. Droni, cariche esplosive e spray urticanti hanno colpito le imbarcazioni in acque internazionali. Un’aggressione assurda contro una missione umanitaria che porta solidarietà e sostegno al popolo di Gaza. Pertanto oggi alle 17:30 la Cgil insieme ad altre associazioni sarà in piazza Mario Pagano a #Potenza, in concomitanza del presidio lanciato dal Global Movement To Gaza a Montecitorio, per chiedere al Governo di garantire la sicurezza della Flotilla e di agire per fermare il genocidio. Giù le mani dalla Flotilla, giù le mani da Gaza.” E’ quanto annunciato in una nota, nel giorno in cui sono giunte le notizie dal Mediterraneo a danno della flotta di imbarcazione che legittimamente, pacificamente, nel pieno rispetto delle norme internazionali. E nel mentre qualcosa pur sembra muoversi sul fronte non più granitico di un governo appiattito su Israele e USA, con la Presidente dell Consiglia che comincia a proferir qualche parola (seppur con tanti distinguo) sul possibile riconoscimento dello Stato di Palestina e -soprattutto- con il Ministro della difesa Crosetto che finalmente annuncia l’invio di una fregata della marina militare a soccorso

