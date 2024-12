I consigli del Muv dall’Immacolata a Natale: Ficc’latidd, baccalà e Giochi

Tradizioni a tavola e al tavolo da gioco. Soci e appassionati che portano avanti con passione e pieno spirito di volontariato una associazione benemerita come il museo virtuale della memoria collettiva ci ricordano usi, costumi e buone abitudini dei nostri padri. E all’Immacolata che segna l’ingresso del Natale (siamo per il presepe, piuttosto che l’albero e con gli anglicismi di sintesi come XMAS che procurano equivoci politici…) preceduto dal digiuno da un bel piatto di vermicelli, era ed è consuetudini per i materani, che non hanno rinunciato alla nostra identità e cultura, pranzare in famiglia e amici con pietanze a base d baccala, pettole e con quel pane biscottato al seme di finocchio noto come ”ficc’latidd”. Naturalmente un brindisi augurale con un bicchiere di vino e poi si gioca a carte, a tombola con i ”giochi” della tradizione del Muv, che potrete acquistare un po’ ovunque. Se non li trovate in giro(ma è difficile) contattate il Muv. Loro s’ muv’n…si muovono all’istante. Anzi, di corsa, come il presidente bersagliere Nicola Laricchia