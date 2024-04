“I CONCERTI ALL’ORA DEL TÈ” al Museo Nazionale di via Ridola

Quarto appuntamento della rassegna “I CONCERTI ALL’ORA DEL TÈ”, in programma Domenica 14 aprile 2024, alle ore 17.30, nella sede del Museo nazionale, in via Ridola: “JAZZ NOTES”, protagonista la voce inconfondibile di Emilia Zamuner, accompagnata dal Jazz Trio, Ettore Carucci, pianoforte, Massimo Moriconi, contrabbasso, Ellade Bandini, batteria. L’appuntamento è già “sold out”, a conferma del gradimento del pubblico materano per questo progetto musicale. I “Concerti all’ora del tè” è una nuova iniziativa culturale nata dalla sinergia tra Orchestra della Magna Grecia, Museo Nazionale di Matera e Basilicata Circuito Musicale. ll progetto “Jazz Notes” nasce dall’incontro di 4 grandi artisti amanti del jazz… e non solo. Un percorso musicale libero ed eterogeneo, che parte dalla canzone classica per incontrare le armonie americane e il ritmo brasiliano. Un connubio perfetto per un viaggio a 360 gradi nelle melodie di ieri e di oggi, con una sola grande regola: amare la musica in tutte le sue sfaccettature. Emilia Zamuner, napoletana, completa gli studi di musica jazz presso il Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli. Duetta con Bobby Mc Ferrin, apre il concerto di Diana Krall, incide il brano “Qui” con i 99 Posse. Selezionata tra le cinque finaliste del prestigioso “Ella Fitzgerald Competition” di Washington (unica artista italiana), vince il secondo premio. È docente di canto jazz al Conservatorio di Salerno e di canto jazz e pop al “Centro della Voce” di Napoli.

