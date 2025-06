“I colori del borgo” la nuovo pubblicazione di Donato Mastrangelo

Un viaggio poetico nei paesaggi dell’anima lucana

Ci sono molti modi per raccontare un territorio, spiegarne la sua bellezza coniugandola con le inevitabili mancanze sempre più evidenti e tracciare un profilo dei suoi abitanti coerente e sincero. Quello scelto dal giornalista, Donato Mastrangelo, per Ferrandina (Matera) suo paese di origine è, senza ombra di dubbio, un connubio originale ed equilibrato tra cuore e ragione, amore e sofferenza, tristezza e gioia, per una terra rimasta “ferma” in una lentezza che oggi può essere ricchezza a condizione che si riescano a recuperare e valorizzare, adottandoli a modelli, patrimoni e valori immateriali di cui il paese è impregnato.

Le parole e gli acquerelli per descrivere un angolo della Lucania

Nasce da questa sorta di indagine sociologica dell’autore, il volume “I colori del borgo” con gli acquerelli del maestro Pasquale Colle (edito da Setac in Europa) che in dieci tavole illustrate accompagna altrettanti capitoli.

“I colori del borgo” è molto più di una semplice pubblicazione fotografica o narrativa: è un atto d’amore verso la Basilicata e i suoi borghi, un affresco di emozioni che Donato Mastrangelo restituisce con delicatezza e precisione, unendo sguardo giornalistico e sensibilità poetica.

Attraverso pagine dense di immagini, parole e sensazioni, l’autore ci accompagna in un viaggio lento e consapevole tra strade acciottolate, piazze silenziose, facciate scolorite dal tempo, ma piene di vita. Ogni scatto e ogni riga diventano ritratti di comunità, microcosmi dove la memoria, l’identità e la bellezza resistono.

Il borgo, per Mastrangelo, non è solo un luogo geografico, ma un paesaggio dell’anima. I colori di cui parla non sono solo quelli delle facciate o dei tramonti sulle colline lucane, ma anche quelli più sfumati delle emozioni: la nostalgia, la fierezza, il silenzio, il calore.

Il libro si muove tra narrazione visiva e riflessione culturale, raccontando storie quotidiane che diventano universali, riuscendo a far dialogare passato e presente con equilibrio e profondità. Il lavatoio, la banda, il pane di Sant’Antonio, la tradizione nei colori dell’abito della “Pacchiana” o nella poesia di Mimì Bellocchio restituiscono al lettore una pubblicazione che valorizza il territorio senza idealizzarlo, cogliendone invece le contraddizioni, le ferite e il potenziale ancora vivo.

Donato Mastrangelo, da sempre attento osservatore della realtà lucana, firma un’opera che è insieme documento e poesia, denuncia e carezza, sguardo e ascolto ma lo spirito della pubblicazione sia, a nostro avviso, ancora altro: raccontare i luoghi con onestà e bellezza sia un atto necessario oggi più che mai.