I cavalieri della Bruna. Una colonna della Festa e della tradizione

La memoria non si cancella visto che da sei secoli i Cavalieri, la ”calvchet” come si dice in dialetto materano, sono una colonna importante della Festa e delle processioni di mezzogiorno e serale della Santa Patrona di Matera.E questo ricordando gli armigeri della corte spagnolesca del conte Giovan Carlo Tramontano che c’entra nella storia della Festa della Bruna e della scorta al carro trionfale di cartapesta. Parlano storia e fede di quanti ogni anno decidono di partecipare. Ed è’ un binomio inscindibile, quello che lega cavalli e cavalieri della Bruna e la Santa Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna, con una partecipazione e un rituale di preparazione che va avanti tutto l’anno per culminare nella giornata del 2 luglio, il giorno più lungo dei materani. Quando le luci delle luminarie si riflettono su elmi, corazze, lance e finimenti di quelle figure di armigeri del passato, legati alla dominazione spagnola, colpiscono per quell’incedere solenne,attorno al carro trionfale ci cartapesta, interrotto dal risuonare degli zoccoli e dagli inconfondibili squilli di tromba. Per il generale del corpo Angelo Raffaele Tataranni, a cavallo per la festa dall’età di 17 anni,quando a guidare i cavalieri era il generale Angelo Sardone, ogni volta è una “Prima” dove dare il massimo: lo vuole la Santa Patrona, la gente e, naturalmente, quello spirito di corpo dell’Associazione dei cavalieri presieduta da Antonio Paolicelli.



‘ Domani, 2 luglio- dice il generale, che ha compiuto 74 anni e ricopre quel ruolo dal 1998 – ognuno di noi si prepara a una giornata impegnativa, anche per i nostri fedeli cavalli che curiamo sotto tutti gli aspetti. Il mio si chiama Valentino, ed è un ”frisone” di 11 anni. E’ nato proprio il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, nel segno dell’amore per la Festa e per la Madonna. Così è per tutti. E siamo consapevoli dell’impegno che ci attende per tutta la giornata: dal mattino a mezzogiorno , alla sera , con le processione dal rione Piccianello, fino ai tre giri e poi per lasciare che la festa si concluda in piazza Vittorio Veneto con l’assalto e la distruzione del carro trionfale”.Quest’anno sono 80 i cavalieri con cavalli per lo più di razza murgese, frisona e spagnola che sfileranno il 2 luglio, tra questi anche otto donne , delle quali una – Flavia Laforgia- di 16 anni. Tra gli uomini il più giovane è Francesco Stagno di 22 anni. Nella formazione, accanto al generale Tataranni, ci saranno quattro vice generali, un portavessillo e due i trombettieri. Contingentato, come accade da anni, l’accesso dei cavalieri sul piazzale della cattedrale (16) e in piazza del Sedile ( 20), tutti gli altri in serata defluiranno da via Ridola.Poi il carro e alcuni cavalieri raggiungeranno piazza Vittorio Veneto.



Negli anni, va detto, e lo ricordiamo volentieri i cavalieri hanno contributo e non poco alla sicurezza del carro per contenere la pressione della folla e degli assalitori sempre in agguato. Oggi sono cambiate tante cose con scelte diverse e adempimenti che devono conto di norme e adempimenti, che hanno contingentato la presenza della gente in piazza. ” La sicurezza- dice Angelo Raffaele Tataranni- per i Cavalieri ci sono tanti adempimenti. Ma ci impegniamo volentieri, con senso responsabilità, perchè quel giorno vada tutto bene” E la Madonna della Bruna vede e provvede, ringraziando i cavalieri per quanto fanno nel giorno a lei dedicato.