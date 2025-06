I.C. Pascoli Matera: “A Midsummer Night’s Dream”, musical di fine anno e laboratorio corale di emozioni

Come da tradizione degli ultimi anni, l’Istituto Comprensivo Pascoli di Matera ha portato in scena presso l’Auditorium Gervasio di Matera, una delle sue tante attività di eccellenza: il musical “A Midsummer Night’s Dream”, chiaramente ispirato alla commedia originale di W. Shakespeare con simpatici e a dir poco esilaranti rimaneggiamenti in chiave “materana”, quale lavoro corale e conclusivo della scuola di I grado. Con una nota si ricorda che è “Dal 2019, l’esperienza positiva e l’adrenalina che genera tale attività, amplia l’offerta formativa dell’istituto e vede le studentesse e studenti cimentarsi con le audizioni e poi prove di canto, ballo, recitazione, scenografia, lungo tutto l’anno scolastico. Mettere in scena un musical da infatti la possibilità alla scuola di crescere e perfezionare uno spettacolo teatrale molto amato e atteso dalle famiglie, padroneggiare tantissime competenze, sostenere l’autostima, rendere ognuno con la sua parte protagonista, tanto da farlo diventare un evento peculiare del Comprensivo. L’edizione 2025, considerata la valenza educativa dell’attività è stata fortemente supportata dalla Dirigente Scolastica Caterina Policaro che, con passione e grande impegno, ha guidato e sostenuto la non semplice macchina organizzativa dell’intero progetto, a partire dal suo arrivo nella nuova scuola affidatale. Ideatrice, nonché regista dei diversi capolavori “pascoliani”, è stata la vulcanica, creativa prof.ssa Cristina Grieco, che già pensa, scrive e “sogna” anche la prossima edizione. Prezioso aiuto regista l’affidabile, nonché scrupolosa, prof.ssa Enza Sileo. A rendere l’opera unica e originale, il grande lavoro di squadra di tanti docenti che, con le loro specifiche competenze ed entusiasmo, hanno contribuito a rendere la serata decisamente magica e speciale. Il pubblico è stato accompagnato, nel corso dello spettacolo recitato sia in inglese che in italiano, dalle voci narranti del simpatico elfo Giovanni Festa e dell’incantevole fatina prof.ssa Aurora Campagna. A sorpresa anche i prof. Michele Danza e Giuseppe Cifarelli, insieme alla stessa Dirigente Scolastica quale sorpresa finale, hanno recitato, cantato e ballato con i tanti alunni e alunne delle classi seconde e terze della scuola di I grado, integrandosi e divertendosi con loro. La rappresentazione è stata resa ancora più suggestiva e “sognante” dalle tante coreografie ideate e preparate dalle prof.ssa Cristiana Fontanarosa e dalle scenografie realizzate dalle abili e sapienti mani delle docenti di Educazione Artistica prof.sse Ida Scalese, Anna Maria Casamassa, Aurora Campagna e Anna Maria Lorè, quest’ultima anche creatrice della bellissima locandina del musical. Un musical non può essere definito tale se non è presente il suo elemento essenziale, cioè la musica quale filo conduttore della storia che si dipana, grazie alla band di eccezione del maestro Dino Plasmati, già docente e oggi sempre grande e fedele amico della famiglia Pascoli, e grazie alla conduzione del coro la bravissima maestra di canto Cettina Urga. Un ringraziamento doveroso a chi ha operato per la riuscita anche dietro le quinte: il personale di segreteria e i collaboratori scolastici, oltre che alcuni genitori che hanno contribuito con donazioni.” “La soddisfazione e la gioia per la riuscita dello spettacolo – dichiara la Dirigente Scolastica Caterina Policaro – che ha tenuto per due ore l’attenzione di tutte le famiglie presenti in Auditorium e degli ospiti, si sono riflesse nello sguardo luminoso dei ragazzi e delle ragazze, rispecchiando tra sorrisi e cambi di scena, tutte le sensazioni che rimarranno impresse per sempre nei loro cuori, emozioni che la scuola continuerà a far vivere anche grazie al magico e unico mondo del teatro e della musica. Una serata indimenticabile.”

