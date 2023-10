I BAMBINI PROTAGONISTI DELLA FESTA DI “FINE RACCOLTO” A ROTONDA

Sono stati gli alunni della locale scuola elementare i protagonisti della tradizionale “Festa di fine raccolto” iniziata ieri a Rotonda per celebrare il faticoso lavoro della terra, ma anche per festeggiare la melanzana rossa e il fagiolo bianco, le due tipicità alimentari a denominazione di origine protetta che si coltivano nel piccolo centro del Pollino. I tanti bambini, accompagnati dalle insegnanti, hanno potuto cimentarsi nelle operazioni di raccolta, sbaccellamento e battitura dei fagioli, oltre che di confezionamento della melanzana rossa. Poi li hanno anche degustati nelle versioni dolci e salate. “Continua il nostro lavoro con le scuole, dopo il progetto dei mesi scorsi – ha spiegato Franco Bruno, presidente del consorzio di tutela dell’ortaggio tipico di Rotonda – che ha visto protagonisti mille bambini di undici istituti delle città di Potenza e Matera che hanno potuto degustare i nostri prodotti dop. L’iniziativa rientra nell’ambito della misura europea di accompagnamento a “Frutta e Verdura nelle Scuole”. Dall’incontro con le scolaresche è arrivata poi anche una proposta. “Il prossimo anno, festeggeremo l’ingresso della primavera regalando aI bambini una piantina di melanzana rossa, insegnando loro come curarla e – ha aggiunto Bruno – premieremo coloro che la riporteranno ad agosto, quando è in programma la festa, viva e vegeta”. Complice il clima particolarmente mite e a tratti quasi estivo, in tanti hanno invaso il piccolo comune ed hanno potuto visitare il mercatino di prodotti artigianali ed enogastronomici locali. “Ormai da anni la melanzana rossa – ha aggiunto Bruno – è sempre più apprezzata e conosciuta, soprattutto nei ristoranti d’Italia. E’ questa la soddisfazione più grande, merito anche delle importanti manifestazioni a cui da anni partecipiamo, come ‘Milano Golosa’ ”. La giornata è proseguita con la “Corrida del Sud” lo show di cui sono stati protagonisti aspiranti artisti “in cerca di successo”. Oggi ,dalle 17, ancora spazio ai mercatini ed alle degustazioni. A concludere la due giorni di celebrazioni, in piazza, a partire dalle 21 e 30,l’esibizione di Cecè Barretta in concerto con il suo “ A Terra mia tour”.