I.A e Commercio Altamura parte con Human Reloaded

Per quanti sanno poco o nulla di inglese e anglicismi il nome del progetto che la Confcommercio di Altamura, presenterà il prossimo 12 dicembre, sta letteralmente per ‘’umanità ricaricata’’ con un riferimento preciso ad un argomento di moda che desta preoccupazione ma anche tanto interesse come l’intelligenza artificiale. E come tutte le innovazioni va conosciuta, compresa e usata con moderazione, a patto che sia l’uomo a gestirla…Altrimenti, ed è quello che ripetono gli addetti ai lavori, l’uomo la subirà con tutti i riflessi negativi che quello stato di cose comporta. L’invito della presidente di Confcommercio Tonia Massaro è incentrato su informazione e formazione. Poi l’applicazione pratica nei vari comparti. Evitate il ‘’copia e incolla’’…



Vi scriviamo da parte di Confcommercio Altamura per invitarvi a coprire l’evento “HUMAN RELOADED”, un appuntamento cruciale sull’applicazione dell’Intelligenza Artificiale nel mondo delle PMI e per gli imprenditori locali.

L’evento si terrà: Venerdì 12 Dicembre, 15:30 – 17:30

Presso Liber Hub Viale Martiri,1 – Altamura

Tema: L’AI come strumento di rilancio per le imprese e la sfida di “riconoscersi” nell’era digitale.

Sarà un’occasione per intervistare gli illustri relatori, per raccogliere testimonianze dirette dagli imprenditori interessati all’innovazione e intervistare la nostra Presidente, Tonia Massaro (Vice Presidente provinciale Confcommercio e Componente di Giunta CCIAA Bari),

In allegato trovate il comunicato stampa completo con tutti i dettagli dell’evento, la dichiarazione ufficiale della Presidente e locandina ufficiale.

